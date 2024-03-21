Tüm akaryakıt istasyonları aynı fiyattan satacak

Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında uygulanan fiyat farklılıklarına son veriyor. Artık benzin, dizel ve LPG gibi ürünler tek fiyat üzerinden satılacak, böylece tüketiciler için daha şeffaf ve adil bir piyasa ortamı sağlanacak.

Farklılaştırılmış ürünlerin fiyat farkı

Kalkıyor EPDK'nın aldığı kararla, "Ultra force", "power", "fuelsave", "VMax", "VPro" gibi farklılaştırılmış ürün adları altında satılan akaryakıtlar için uygulanan ek fiyat farkları kaldırılıyor. Bu ürünler, artık standart akaryakıt fiyatları üzerinden tüketiciye sunulacak.

Yeni düzenlemenin detayları

EPDK, akaryakıt piyasasında daha adil bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı"nı hazırladı. Bu taslak, 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve akaryakıt satışlarında önemli bir dönüşüm sağlayacak.

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Sabah gazetesinin haberine göre, akaryakıt istasyonlarında daha önce ekstra özelliklerle pazarlanan ve yüksek fiyatlarla satılan ürünler, artık standart benzin, dizel ve LPG olarak tüketicilere sunulacak. Bu değişiklik, tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasına olanak tanıyacak.

Tüketicilere sağlanacak faydalar

Bu kararla birlikte, tüketiciler artık akaryakıt alırken ekstra özellikler için ekstra ücret ödemek zorunda kalmayacak. Standartlaşan fiyatlar sayesinde, herkes aynı kalitede ürünü aynı fiyattan alabilecek. Bu durum, özellikle yakıt tasarrufu ve motor performansı gibi vaatlerle satılan ürünlerin gerçek değerinin daha net anlaşılmasını sağlayacak.

Akaryakıt piyasasında adil rekabet

EPDK'nın aldığı bu karar, akaryakıt piyasasında daha adil bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlayacak. Tek fiyat uygulaması, hem tüketicilerin hem de sektörde faaliyet gösteren şirketlerin menfaatine olacak şekilde tasarlandı. Bu dönüşüm, akaryakıt sektöründe yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor.