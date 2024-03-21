Ziraat Bankası tarım kredileri durdu mu?

Ziraat Bankası'nın tarım kredilerini durdurduğu iddiaları üzerine, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın yetkililerle yaptığı görüşmeler neticesinde ortaya çıkan gerçekler. TCMB'nin ekonomik tedbirleri ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarıyla tarım kredileri gerçeği…

Ziraat Bankası'nın tarım kredileri durdu mu? İşte cevabı

Son dönemde, Ziraat Bankası'nın tarım kredilerini durdurduğuna dair artan şikayetler ve sorular, tarım sektöründe önemli bir tartışma konusu haline geldi. Ekonomi gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, konuya ışık tutuyor.

TCMB ve Hazine Bakanlığı'ndan sıkılaştırma hamleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon ve döviz kuru krizine karşı 'ilave sıkılaşma' adımları atarak, kredi büyüme sınırlamaları ve mevduat faizlerini artırma yoluna gitti. Bu durum, finans sektöründe ve özellikle tarım kredilerinde belirsizliklere yol açtı.

Mehmet Şimşek'ten kredi politikası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, kaynakların tüketime değil, üretken alanlara yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gerekirse ilave tedbirler alacaklarını belirtti.

Ali Ekber Yıldırım'dan Ziraat Bankası soruşturması

Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya üzerinden gelen "Ziraat Bankası tarım kredilerini durdurdu mu?" soruları üzerine, Ziraat Bankası yetkilileriyle görüştü. Yetkililer, tarım kredilerinin durdurulmasının söz konusu bile olmadığını, devam ettiğini ve zaman zaman yaşanan yoğunluklar nedeniyle yanlış anlaşılmalar olabileceğini ifade etti.

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararları

Merkez Bankası, kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat hesapları faizlerini yüzde 5'e yükseltti. Ayrıca, TL mevduatın payını artırmak amacıyla bankalara tüzel kişi TL mevduat payı için aylık artış hedefleri getirdi.

Tarım Sektöründe finansman ve gelecek beklentileri

Bu gelişmeler ışığında, Ziraat Bankası'nın tarım kredileri konusundaki net duruşu ve TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomik tedbirleri, tarım sektörünün finansman erişimini ve gelecek beklentilerini şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.