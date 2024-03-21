- Sağlık

Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın

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Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, her 10 kadından birini etkiliyor ve yüzde 50'sinde gebelik sorunlarına yol açıyor. Doç. Dr. Ceren Yıldız Eren, tanı ve tedavi öneminin altını çiziyor. Erken teşhis ile doğurganlık şansı artarken, tedavi seçenekleri umut vaat ediyor.

Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın mask
Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın
Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın
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Endometriozis: kadınların sessiz savaşı

Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın

Endometriozis, halk arasında çikolata kisti olarak tanınan ve üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unu etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Ceren Yıldız Eren, bu durumun özellikle gebelik planlayan kadınlar için ciddi bir engel teşkil ettiğini belirtiyor.

Neden çikolata kisti deniyor?Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın

Endometriozis, rahim iç tabakasının rahim dışında yerleşmesiyle oluşan ve adet döneminde ağrıya neden olan bir durumdur. Doç. Dr. Eren, bu durumun 25-45 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü ve bazen menopoz sonrası dönemde de ortaya çıkabildiğini ifade ediyor.

Belirti vermeden ilerleyebilirGebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın

Endometriozisin nedeni tam olarak bilinmese de, ailede endometriozis öyküsü olan kadınlarda riskin arttığı biliniyor. Doç. Dr. Eren, hastalığın bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğini, bu yüzden düzenli jinekolojik kontrollerin önemini vurguluyor.

Tanı ve tedavi süreciGebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın

Endometriozis tanısı, genellikle ultrason ile konuluyor. Ancak Doç. Dr. Eren, ileri evrelerde cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor. Laparoskopik ameliyat, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen genç kadınlar için tercih edilen bir yöntemdir.

Doğurganlık üzerindeki etkileri

Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın

Doç. Dr. Eren, endometriozis tanısı alan kadınlarda doğurganlık oranının düşük olduğunu, ancak medikal ve cerrahi tedavi yöntemleriyle bu oranın artırılabileceğini belirtiyor. Aşılama ve tüp bebek tedavisi gibi yöntemlerle hamile kalma şansı önemli ölçüde yükseltilebilir.

Önemli bir sağlık sorunu

Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın

Endometriozis, sadece ağrı ve rahatsızlık vermekle kalmaz, aynı zamanda kadınların üreme sağlığını da ciddi şekilde etkileyebilir. Doç. Dr. Eren, erken tanı ve etkili tedavi yöntemlerinin, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabileceğini ve üreme şansını yükseltebileceğini vurguluyor.

# Sağlık, Yaşam, tedavi, çocuk

21 Mar 2024 - 12:00 - Sağlık

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