Gebelik sorunu varsa bu kontrolü yaptırın

Endometriozis: kadınların sessiz savaşı

Endometriozis, halk arasında çikolata kisti olarak tanınan ve üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unu etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Ceren Yıldız Eren, bu durumun özellikle gebelik planlayan kadınlar için ciddi bir engel teşkil ettiğini belirtiyor.

Neden çikolata kisti deniyor?

Endometriozis, rahim iç tabakasının rahim dışında yerleşmesiyle oluşan ve adet döneminde ağrıya neden olan bir durumdur. Doç. Dr. Eren, bu durumun 25-45 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü ve bazen menopoz sonrası dönemde de ortaya çıkabildiğini ifade ediyor.

Belirti vermeden ilerleyebilir

Endometriozisin nedeni tam olarak bilinmese de, ailede endometriozis öyküsü olan kadınlarda riskin arttığı biliniyor. Doç. Dr. Eren, hastalığın bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğini, bu yüzden düzenli jinekolojik kontrollerin önemini vurguluyor.

Tanı ve tedavi süreci

Endometriozis tanısı, genellikle ultrason ile konuluyor. Ancak Doç. Dr. Eren, ileri evrelerde cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor. Laparoskopik ameliyat, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen genç kadınlar için tercih edilen bir yöntemdir.

Doğurganlık üzerindeki etkileri

Doç. Dr. Eren, endometriozis tanısı alan kadınlarda doğurganlık oranının düşük olduğunu, ancak medikal ve cerrahi tedavi yöntemleriyle bu oranın artırılabileceğini belirtiyor. Aşılama ve tüp bebek tedavisi gibi yöntemlerle hamile kalma şansı önemli ölçüde yükseltilebilir.

Önemli bir sağlık sorunu

Endometriozis, sadece ağrı ve rahatsızlık vermekle kalmaz, aynı zamanda kadınların üreme sağlığını da ciddi şekilde etkileyebilir. Doç. Dr. Eren, erken tanı ve etkili tedavi yöntemlerinin, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabileceğini ve üreme şansını yükseltebileceğini vurguluyor.