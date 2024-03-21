Bolu Kebabı: Gelinim Mutfakta'dan lezzet sırları!

Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, 19 Mart Salı günü ekranlara gelen bölümünde yarışmacı gelinlerin altın kazanma mücadelesine sahne oldu. Yemeği severlerin ve yarışmayı takip edenlerin merakla beklediği günün yemeği, patlıcan severlerin favorisi Bolu Kebabı oldu. Bu eşsiz lezzeti evinizde denemek istiyorsanız, işte adım adım Bolu Kebabı tarifi!

Bolu Kebabı İçin Gerekli Malzemeler

3 adet bostan patlıcan

400 gram kuzu kuşbaşı et

2 adet kuru soğan

7-8 tane mantar

1.5 su bardağı rende domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Bolu Kebabı Nasıl Yapılır?

Patlıcan Hazırlığı: Patlıcanları sapları üstünde kalacak şekilde ikiye bölün. İçlerine tuz serpip birkaç dakika bekletin. Daha sonra yıkayıp kurulayın ve kızgın yağda kızartın. Kızarttıktan sonra iç kısımlarını bıçakla kesip çıkarın ve küçük küçük doğrayın.

Et ve Sebzelerin Pişirilmesi: Kuşbaşı eti bir tencerede suyunu çekene kadar kavurun. Küp şeklinde doğranmış mantarları, soğanı ve patlıcanın içini ekleyip bir süre daha pişirin.

Sosun Hazırlanması: Ardından domates rendesi, domates salçası, tuz, karabiber ve suyu ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Fırınlama: Hazırlanan iç harcı, içini boşalttığınız patlıcanların içine doldurun. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirin.

Bolu Kebabı, patlıcanın lezzeti, etin suyu ve baharatların harmanlanmasıyla ortaya çıkan eşsiz bir tat sunuyor. Bu tarifi deneyen herkesin unutamayacağı bir lezzet vaadiyle, Bolu Kebabı sofralarınızın yıldızı olmaya aday.