Bolu hangi illere sınırı var? Bolu’nun komşuları kimler? Bolu ilçeleri nereler? Bolu beldeleri kaç tane?

Bolu hangi illere sınır?

Yüzölçümü 8.323,39 km² olan İlimizin batısında; Sakarya ve Düzce, güneybatısında; Bilecik ve Eskişehir, güneyinde; Ankara, doğusunda; Çankırı ve Karabük, kuzeyinde; Zonguldak illeri vardır. İl sınır uzunluğu 621,4 km. dir. İlin merkez ilçe haricinde 8 İlçesi, 3 beldesi ve 487 köyü vardır.

Bolu hangi bölgede yer alır?

Türkiye yüz ölçümünün % 1,015'lik bölümünü kaplayan Bolu ili, 8.323 km² yüz ölçümü ile Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. İl arazisinin yaklaşık % 18'ini tarım alanları oluşturmaktadır. Orman alanları ise % 64'lük bir oran ile Türkiye ormanları içinde % 2,55'lik paya sahiptir.

Bolu hangi ilden ayrıldı?

Meşrutiyet ilan edildiğinde Bolu Kastamonu'ya bağlı olduğundan, ilk Bolu Mebusları Kastamonu mebusları arasında yer almıştır. II. Meşrutiyetten (1908) Cumhuriyet dönemine kadar bağımsız sancak olarak yönetilen Bolu, 1923'te Vilayet haline getirildi.

Bolu'nun eski adı nedir?

Bolu'nun bilinen en eski adı Bitiniyum'dur. Anadolu Trakyası'na yerleşen ilk kabileler Bitinyalılardı. Daha sonra, Roma Vilayeti olunca, Bolu'nun ismi 'Kladyopolis' olmuş. Sonraları ise sadece Polis olarak söylenmiş. Bolu ve civarı Osmanlı’ya geçince adı halk arasında bolluk anlamına gelen Bolu olarak söylene gelmiştir.

Bolu'nun en meşhur yemeği nedir?

Bolu’nun meşhur yemekleri sunum ve lezzet olarak mutlaka tatmanız gereken yemeklerden oluşuyor. Seyahatinizi daha keyifli hale getirecek ve mutlaka denemeniz gereken Bolu lezzetleri şu şekilde sıralanabilir;

Orman Kebabı

Abant Kebabı

Ovmaç Çorbası

Yayla Çorbası

Kedi Batmaz

Mengen Pilavı

Kandırık Dolması

Kızılcık Tarhana Çorbası

Cevizli Keşli Erişte

Kabaklı Gözleme