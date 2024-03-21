2024 Nevruz coşkusu başlıyor!

BAİBÜ Kültür Merkezi'nde Nevruz heyecanı

2024 yılının bahar müjdecisi Nevruz, BAİBÜ Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir etkinlikle karşılanıyor. 21 Mart 2024 Perşembe günü, baharın gelişi çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Açık hava etkinlikleriyle nevruz ateşi yükseliyor

Yer: BAİBÜ Kültür Merkezi önü Tarih ve Saat: 21 Mart 2024, 13:00

Geleneksel Nevruz kutlamaları, Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Ardından örs üzerinde demir dövülmesi ve geleneksel Türk oyunları olan ok-yay, matrak ve yumurta tokuşturma yarışmalarıyla devam edecek.

Salon etkinlikleri: panel ve müzik dinletileri

Yer: Kültür Merkezi Mavi Salon Tarih ve Saat: 21 Mart 2024, 14:00

Salon programı, protokol konuşmaları ile başlayacak ve "Türk Dünyasında Nevruz" temalı bir panelle devam edecek. Panelde, bahar ve doğum üzerine Doç. Dr. Erhan ÇAPRAZ ve Türk edebiyatında Nevruz üzerine Dr. Öğr. Üyesi Hamdi BİRGÖREN konuşmacı olarak yer alacak.

Bahar türküleri ve nevruz esintileri dinletisi

Baharın ruhunu müzikle hissettirecek dinletiler, Doç. Dr. İsmail SÖZEN ve ekibinin yanı sıra, Türk dünyasından gelen sanatçılar Nursat SULTANGALİ, Dilnaz BAKTYBAYEVA ve diğerleri tarafından sunulacak. Geleneksel ve modern enstrümanların bir araya geldiği bu özel dinletiler, Nevruz'un evrensel yüzünü yansıtacak.

Nevruz'un büyüsü BAİBÜ'de yaşanacak

BAİBÜ Kültür Merkezi, 2024 Nevruz etkinlikleriyle baharın tazeliğini ve yenilenme duygusunu ziyaretçilerine yaşatmaya hazırlanıyor. Geleneksel ve kültürel zenginliklerin ön planda olacağı bu özel günde siz de yerinizi alın, Nevruz coşkusuna ortak olun.