Öldürmeyen Allah öldürmüyor!

Bolu'da dereye uçan otomobilden mucize kurtuluş

Bolu'nun Mengen ile Devrek arasındaki Dorukhan Tüneli yakınlarında, Zonguldak yönüne ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, araç sürücüsü büyük bir tehlike atlattı.

Kaza anı ve yardım seferberliği

Kaza, öğlen saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti. 60 yaşındaki Hikmet G., yönetimindeki Mercedes marka 34 VA 2560 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye uçtu. Kazayı fark eden diğer sürücüler, hemen Hikmet G.'nin yardımına koştu.

Ekiplerin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sıkıştığı yerden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumu iyi

Kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan sürücü Hikmet G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, Bolu'da yaşanan trafik kazaları arasında dikkat çeken bir kurtuluş öyküsü olarak kayıtlara geçti.

Mucizevi kurtuluş

Bu tür kazalar, sürücülerin her zaman dikkatli olmaları ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı bulunmaları gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, kazazedelere yardım etmek için seferber olan vatandaşların ve profesyonel ekiplerin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Toplumun dayanışması öne çıktı

Bolu'da meydana gelen bu kaza, toplumun zor anlarda nasıl bir araya gelebileceğini ve bir insan hayatını kurtarmak için nasıl seferber olabileceğini gösterdi. Sürücü Hikmet G.'nin sağ salim kurtulması, herkes için büyük bir sevinç kaynağı oldu.