Öldürmeyen Allah öldürmüyor!

Bolu'da dereye uçan otomobilden mucize kurtuluş
Bolu'nun Mengen ile Devrek arasındaki Dorukhan Tüneli yakınlarında, Zonguldak yönüne ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, araç sürücüsü büyük bir tehlike atlattı.
Kaza anı ve yardım seferberliği
Kaza, öğlen saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti. 60 yaşındaki Hikmet G., yönetimindeki Mercedes marka 34 VA 2560 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye uçtu. Kazayı fark eden diğer sürücüler, hemen Hikmet G.'nin yardımına koştu.
Ekiplerin hızlı müdahalesi hayat kurtardı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sıkıştığı yerden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumu iyi
Kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan sürücü Hikmet G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, Bolu'da yaşanan trafik kazaları arasında dikkat çeken bir kurtuluş öyküsü olarak kayıtlara geçti.
Mucizevi kurtuluş
Bu tür kazalar, sürücülerin her zaman dikkatli olmaları ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı bulunmaları gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, kazazedelere yardım etmek için seferber olan vatandaşların ve profesyonel ekiplerin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
Toplumun dayanışması öne çıktı
Bolu'da meydana gelen bu kaza, toplumun zor anlarda nasıl bir araya gelebileceğini ve bir insan hayatını kurtarmak için nasıl seferber olabileceğini gösterdi. Sürücü Hikmet G.'nin sağ salim kurtulması, herkes için büyük bir sevinç kaynağı oldu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.