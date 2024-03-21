- Güncel

Öldürmeyen Allah öldürmüyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Mengen-Devrek yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir otomobil 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Öldürmeyen Allah öldürmüyor! mask
Öldürmeyen Allah öldürmüyor!
Öldürmeyen Allah öldürmüyor!
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da dereye uçan otomobilden mucize kurtuluş

Öldürmeyen Allah öldürmüyor!

Bolu'nun Mengen ile Devrek arasındaki Dorukhan Tüneli yakınlarında, Zonguldak yönüne ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, araç sürücüsü büyük bir tehlike atlattı.

Kaza anı ve yardım seferberliği

Öldürmeyen Allah öldürmüyor!

Kaza, öğlen saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti. 60 yaşındaki Hikmet G., yönetimindeki Mercedes marka 34 VA 2560 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye uçtu. Kazayı fark eden diğer sürücüler, hemen Hikmet G.'nin yardımına koştu.

Ekiplerin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Öldürmeyen Allah öldürmüyor!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sıkıştığı yerden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumu iyi

Kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan sürücü Hikmet G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, Bolu'da yaşanan trafik kazaları arasında dikkat çeken bir kurtuluş öyküsü olarak kayıtlara geçti.

Mucizevi kurtuluş

Öldürmeyen Allah öldürmüyor!

Bu tür kazalar, sürücülerin her zaman dikkatli olmaları ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı bulunmaları gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, kazazedelere yardım etmek için seferber olan vatandaşların ve profesyonel ekiplerin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Toplumun dayanışması öne çıktı

Bolu'da meydana gelen bu kaza, toplumun zor anlarda nasıl bir araya gelebileceğini ve bir insan hayatını kurtarmak için nasıl seferber olabileceğini gösterdi. Sürücü Hikmet G.'nin sağ salim kurtulması, herkes için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

# Sağlık, polis, otomobil

21 Mar 2024 - 11:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL