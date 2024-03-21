Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! AYM ne karar verdi?

Anayasa Mahkemesi'nden işçilere müjdeli karar

Anayasa Mahkemesi, işçilerin yıllarca beklediği bir karara imza attı. Deniz İş Kanunu'nda yer alan ve işçilerin yıllık izin ücretlerinin ödenmemesini öngören düzenlemenin iptaline karar verdi. Bu karar, işçi haklarının korunması adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Yargıtay'ın iptal başvurusu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçi ve işveren arasındaki davalarda sıkça karşılaşılan bu sorunun Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundu. AYM, bu başvuruyu kabul ederek, işçiler lehine tarihi bir karara imza attı.

AYM kararının gerekçeleri

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararında, diğer iş kanunlarında yıllık izin ücretinin ödenmesi konusunda herhangi bir şart bulunmazken, Deniz İş Kanunu'nda böyle bir şartın olmasının Anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekildi. Kararda, işçinin dinlenme hakkının Anayasal güvence altına alındığı vurgulandı.

Yasal boşluk için geçici süre

Anayasa Mahkemesi, iptal kararının yasal bir boşluk yaratmaması için yasama organına yeni bir düzenleme yapılması için 6 ay süre tanıdı. Bu süre zarfında, konuyla ilgili yeni bir yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor.

Kararın yürürlük tarihi

Anayasa Mahkemesi'nin bu önemli kararı, 14 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarih itibarıyla, Deniz İş Kanunu'nda yer alan ve işçilerin yıllık izin ücretinin ödenmemesini öngören düzenleme tamamen ortadan kalkacak.

İş hukukunda yeni bir dönem

Bu karar, iş hukuku alanında önemli bir dönüşümün habercisi olarak kabul ediliyor. Artık milyonlarca çalışan, hak ettikleri yıllık izin ücretini alabilecekler. Yargıtay'ın girişimi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı, işçi haklarının korunması adına büyük bir kazanım olarak tarihe geçiyor.