SEDAŞ'tan hayati uyarı; Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de enerji hatlarına dikkat!

SEDAŞ, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgelerinde yaşayan vatandaşları ve ilgili şirketleri, enerji hatlarına dikkatli yaklaşım sergilemeleri konusunda uyardı. Yanlış müdahaleler ve ihmaller sonucu yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek amacıyla yapılan bu uyarı, can ve mal güvenliği risklerine karşı alınması gereken önlemleri vurguluyor.

Enerji Hatlarına Dikkat!

SEDAŞ'ın açıklamasına göre, enerji kesintilerinin gerekli olduğu durumlarda, iş kazalarını önlemek ve can ile mal güvenliğini korumak adına, ilgili şirketlerin SEDAŞ ile önceden iletişime geçerek planlı kesinti önlemleri alması gerekiyor. İnşaat alanları, konut çatıları, balkonlar ve diğer riskli bölgelerde yapılan çalışmalar sırasında, enerji hatlarına uygun emniyet mesafesi bırakılması hayati önem taşımaktadır. Özellikle rüzgarın etkisiyle enerji nakil hatlarının salınım yapabileceği göz önünde bulundurularak, güvenlik mesafelerinin belirlenmesi ve gerekirse enerji akımının kesilmesi için SEDAŞ'tan izin alınması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine Uyum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" yönetmeliği, enerji nakil hatlarının altında çalışma yapılmasının risklerini ve alınması gereken önlemleri detaylandırıyor. Enerji nakil hatlarının yakınında çalışılacaksa, yeterli güvenlik mesafesinin bırakılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması zorunluluğu bulunuyor. Bu kurallara uyulması, olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

SEDAŞ'ın bu uyarısı, bölge sakinlerinin ve ilgili şirketlerin, enerji hatlarına karşı dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım sergilemeleri için önemli bir hatırlatma niteliğinde. Güvenli bir çalışma ortamı ve kazaların önlenmesi adına yapılan bu uyarılar, herkesin dikkate alması gereken önemli noktaları içeriyor.