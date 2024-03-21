Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!

Propaganda serbestliğinin başlangıcı ve bitişi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimler öncesinde propaganda döneminin resmen başlayacağını duyurdu. Bu süreç, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar, bu zaman zarfında çeşitli reklam ve ilanlarla seçmenlere ulaşma fırsatı bulacak.

Seçim yasakları

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, seçim yasakları da yarından itibaren yürürlüğe girecek. Bu yasaklar, 31 Mart saat 23.59'a kadar geçerli olacak ve seçim sürecinin adil bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Propaganda yöntemleri ve kısıtlamalar

Seçim döneminde adaylar, yazılı basın, internet siteleri üzerinden ve görsel materyallerle propaganda yapabilecekler. Ancak, genel yollar, mabetler ve kamu hizmeti görülen yerlerde toplu sözlü propaganda yapılması yasaklanacak.

Elektronik iletişimde sınırlamalar

Vatandaşların elektronik posta ve telefonlarına yönelik propaganda mesajları gönderilmesi yasaklanırken, siyasi partilerin kendi üyelerine bu tür mesajlar göndermesine izin verilecek. Bu kural, seçmenlerin gizliliğine saygı gösterilmesini amaçlıyor.

Kamuoyu araştırmaları ve yayın yasağı

Seçim yasakları kapsamında, kamuoyu araştırmaları, anketler ve siyasi tahminler gibi faaliyetler yasaklanacak. Bu, seçmenler üzerinde yanlış bir etki yaratılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Resmi araçlarla propaganda yasağı

Bakanlar ve milletvekilleri, seçim propagandası amacıyla resmi araçları kullanamayacaklar. Resmi ziyafetler, karşılama ve uğurlama törenleri gibi etkinlikler de yasak kapsamında yer alacak. Bu düzenleme, seçim sürecinin daha adil ve eşit bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak için getirilmiştir.