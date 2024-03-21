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Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!

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Yüksek seçim Kurulu seçim takvimi işliyor. Belirlenen YSK Seçim takvimine göre 31 Mart yerel seçimleri öncesinde propaganda serbestliği ve seçim yasakları 30 Mart'ta son bulacak. Adayların reklam, ilan ve internet üzerinden propaganda yapma hakkı, seçim yasaklarının detayları haberimizde…

Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor! mask
Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!
Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!
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Propaganda serbestliğinin başlangıcı ve bitişi

Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimler öncesinde propaganda döneminin resmen başlayacağını duyurdu. Bu süreç, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar, bu zaman zarfında çeşitli reklam ve ilanlarla seçmenlere ulaşma fırsatı bulacak.

Seçim yasakları

Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, seçim yasakları da yarından itibaren yürürlüğe girecek. Bu yasaklar, 31 Mart saat 23.59'a kadar geçerli olacak ve seçim sürecinin adil bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Propaganda yöntemleri ve kısıtlamalarPropaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!

Seçim döneminde adaylar, yazılı basın, internet siteleri üzerinden ve görsel materyallerle propaganda yapabilecekler. Ancak, genel yollar, mabetler ve kamu hizmeti görülen yerlerde toplu sözlü propaganda yapılması yasaklanacak.

Elektronik iletişimde sınırlamalar

Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!

Vatandaşların elektronik posta ve telefonlarına yönelik propaganda mesajları gönderilmesi yasaklanırken, siyasi partilerin kendi üyelerine bu tür mesajlar göndermesine izin verilecek. Bu kural, seçmenlerin gizliliğine saygı gösterilmesini amaçlıyor.

Kamuoyu araştırmaları ve yayın yasağı

Propaganda dönemi ve yasaklar başlıyor!

Seçim yasakları kapsamında, kamuoyu araştırmaları, anketler ve siyasi tahminler gibi faaliyetler yasaklanacak. Bu, seçmenler üzerinde yanlış bir etki yaratılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Resmi araçlarla propaganda yasağı

Bakanlar ve milletvekilleri, seçim propagandası amacıyla resmi araçları kullanamayacaklar. Resmi ziyafetler, karşılama ve uğurlama törenleri gibi etkinlikler de yasak kapsamında yer alacak. Bu düzenleme, seçim sürecinin daha adil ve eşit bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak için getirilmiştir.

21 Mar 2024 - 14:00 - Güncel

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