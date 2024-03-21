Gal arısı sorununa çözüm! Yenilikçi kestane fidanı projesi

Yenilikçi Çözüm: Gal Arısına Dirençli Kestane Fidanları

Batı Karadeniz bölgesi, Gal arısına karşı mücadelede yeni bir sayfa açıyor. Ertan, Dila ve Karya isimli tescilli kestane fidanları, bu zararlıya karşı % 100 direnç gösteriyor. Bozdoğan ilçesindeki üreticilere dağıtılan 3,700 adet fidan, bölgenin kestane üretimindeki verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Kestane Üretiminde Devrim

İl Tarım ve Orman Müdürü projenin önemini vurgulayarak, kestane üretimindeki artışa dikkat çekti. Yüksek rakımlı mahallelerde yetiştirilen kestanelerin, ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığı belirtildi. TAKE projesi ile atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve kestane üretimindeki sorunların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor.

Gal Arısı ile Mücadelede Öncü: Prof. Dr. Engin Ertan'ın Çalışmaları

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan'ın liderliğindeki çalışmalar, Gal arısına karşı etkili bir çözüm sunuyor. Ertan çeşidi, bu zararlıya karşı %100 başarı sağlayarak, kestane üretiminde yeni bir dönem başlatıyor. Prof. Dr. Ertan, Aydın bölgesinin kestane üretimindeki potansiyeline dikkat çekerek, bölgenin bu alandaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Ekonomiye Katkı ve Sürdürülebilir Tarım

Projenin ekonomik yaşama katkısını ve sürdürülebilir tarımı destekleme amacı vurgulandı. Kestane fidanı dağıtımının yanı sıra, biber üretiminin canlandırılması ve Sorgum Sudan Otu Melezi Tohumu'nun dağıtımı ile bölgenin tarımsal çeşitliliği artırılıyor. Proje, %75 devlet hibesi ile desteklenerek, üreticilere büyük faydalar sağlıyor.