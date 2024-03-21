Emeklilerin sesleri Bolu'da yankılandı, "İnsanca Yaşamak Hakkımız"

Bolu'da, yaşanabilir bir emeklilik dönemi talebiyle bir araya gelen emekliler, ekonomik zorluklara ve düşük maaşlara karşı seslerini yükseltti. Tüm Emekliler Sendikası'nın öncülüğünde gerçekleşen bu toplu yürüyüş ve basın açıklamasında, emeklilerin haklı talepleri ve beklentileri gündeme taşındı.
Emeklilikte Yaşanabilir Bir Hayat Mücadelesi
Bolu'da, Tüm Emekliler Sendikası'nın çağrısıyla toplanan emekliler, "Sadaka değil, insanca yaşamak istiyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenledi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen İzzet Baysal Anıtı'ndan Kardelen Meydanı'na kadar yürüyen emekliler, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ve düşük maaşlara dikkat çekti. Emekliler adına konuşan Tüm Emekliler Sendikası Bolu Temsilcisi Lütfiye Özkan, AKP iktidarının ekonomik politikalarının emeklileri olumsuz etkilediğini, birçok emeklinin ek iş yapmak zorunda kaldığını veya sadakaya muhtaç hale geldiğini belirtti.
Emeklilerin Talepleri ve Çözüm Önerileri
Özkan, emeklilerin en az 25 yıl ülkeye hizmet ettiğini, emeklilikte rahat bir yaşam sürdürmek için sosyal güvenlik primi ödediklerini vurguladı. Ancak, aldıkları maaşların bu primlere karşılık yetersiz kaldığını, devlet yöneticilerinin emeklileri yük olarak gördüğünü ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Emeklilerin talepleri arasında, belediyeler tarafından sosyal tesislerin, bakımevlerinin ve huzurevlerinin yapılması, ulaşım ve sağlık hizmetlerinde kolaylıklar sağlanması, temel ihtiyaç maddeleri üzerinden alınan vergilerin kaldırılması ve maaşların iyileştirilmesi gibi önemli konular yer aldı.
Güç Birliği ile Değişim Mümkün
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, emeklilerin birlikte hareket ederek, kendilerini yoksulluğa mahkum eden yöneticilere oy vermemeleri gerektiğini belirten Özkan, emeklilerin güçlerinin farkında olmaları ve örgütlenmeleri çağrısında bulundu. Bu birlik ve beraberlik sayesinde, emeklilerin seslerini daha güçlü bir şekilde duyurabilecekleri ve hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşabilecekleri vurgulandı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Reco - Akp nin yaptigi Bogazinizda dursun.Reziller nankorler..Doymadiniz gitti.akp sayesinde doktor anbulans bile ayaginiza geliyor!! CHP DSP zamaninda gece 1 bucuklarda hastane ilac kuyruklarinizi bir yatakta 4 kisi yattinizi unuttunuz!!
Bolulu - Emekli yıllardır eksik maaş aliyor düşük maaş bağlandı verilecek zamların hiç bir faydası olmayacak hak verilir alınmaz ama alındı
Bolulu - Filama tutanlar hepsi CHP li galeyana gelmeyin devletimiz gereken parayı verir
Bolulu - EMEKLİLER SONUNA KADAR HAKLI,MEMURA SEYYANEN ZAM VERİP EMEKLİYE VERMEZSEN HAKLILAR,AYNI ÜLKEDE AYNI ŞEHİRDE YAŞIYORLAR KİRALAR AYNI ,MARKET VS AYNI,EMEKLİYEDE HAKKINI VERMELERİ LAZIMDI,BOLU VE TÜRKİYE GENELİNDE AKP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINDA BÜYÜK OY DÜŞÜŞÜ OLACAK,DOST ACI SÖYLER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.