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Bolu ŞOK Mağazalarında yılın fırsatı: iPhone 15 Pro'da büyük bayram indirimi başladı!

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ŞOK marketlerinde 19 - 26 Mart tarihleri arasında geçerli olacak büyük bayram indirimiyle Apple iPhone 15 Pro'ya dair hayallerinizi gerçeğe dönüştürme fırsatını kaçırmayın. Stoklarla sınırlı bu özel teklifi değerlendirin! Tüm İpone modellerei şok fiyata Bolu ŞOK Mağazalarında…

Bolu ŞOK Mağazalarında yılın fırsatı: iPhone 15 Pro'da büyük bayram indirimi başladı! mask
Bolu ŞOK Mağazalarında yılın fırsatı: iPhone 15 Pro'da büyük bayram indirimi başladı!
Bolu ŞOK Mağazalarında yılın fırsatı: iPhone 15 Pro'da büyük bayram indirimi başladı!
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ŞOK marketler zinciri, teknoloji severlere müjdeli bir haberle geliyor: Apple'ın en çok tercih edilen modellerinden iPhone 15 Pro'da büyük bir bayram indirimi başlatıyor! 19 - 26 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel indirimle, hayalinizdeki telefonu çok daha uygun bir fiyata kapma fırsatını yakalayın. ŞOK'un sunduğu bu benzersiz fırsat, teknoloji tutkunlarını ve akıllı telefon meraklılarını heyecanlandırıyor.

iPhone 15 Pro'da Beklenmedik İndirim

Bolu ŞOK Mağazalarında yılın fırsatı: iPhone 15 Pro'da büyük bayram indirimi başladı!

ŞOK, Apple iPhone 15 Pro modelinde uygulayacağı dev indirimle tüketicilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Bu özel kampanya, sınırlı bir süre için geçerli olacak ve stoklarla sınırlıdır. Eğer uzun zamandır bir iPhone sahibi olmayı düşünüyordunuz, bu fırsat tam size göre!

Teknoloji Severler İçin Kaçırılmayacak Fırsat

19 - 26 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve online platformlarında geçerli olacak indirim, teknoloji severlere unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunuyor. iPhone 15 Pro'nun üstün özellikleri ve zarif tasarımı, herkesin beğenisini topluyor. Bu özel indirimle, hayalinizdeki telefona kavuşmak için daha fazla beklemenize gerek kalmayacak.

Apple iPhone telefonlar

Apple iPhone SE 128 GB 28.999 TL

Apple iPhone SE 64 GB 26.299 TL

Apple iPhone 12 64 GB 27.999 TL

Apple iPhone 15 Pro 128 GB 69.999 TL

Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL

Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL

Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL

Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL

Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL

Diğer marka telefonlar

Samsung Galaxy S23 256 GB 30.699 TL

Samsung Galaxy S24 512 GB 67.999 TL

Samsung Galaxy S24 512 GB 67.999 TL

Samsung Galaxy S24 512 GB 67.999 TL

Samsung Galaxy S24 512 GB 67.999 TL

Xiaomi Redmi 12 128 GB 7.399 TL

Oppo A16 5.799 TL

21 Mar 2024 - 19:00 - Güncel

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