Bolu ŞOK Mağazalarında yılın fırsatı: iPhone 15 Pro'da büyük bayram indirimi başladı!

ŞOK marketler zinciri, teknoloji severlere müjdeli bir haberle geliyor: Apple'ın en çok tercih edilen modellerinden iPhone 15 Pro'da büyük bir bayram indirimi başlatıyor! 19 - 26 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel indirimle, hayalinizdeki telefonu çok daha uygun bir fiyata kapma fırsatını yakalayın. ŞOK'un sunduğu bu benzersiz fırsat, teknoloji tutkunlarını ve akıllı telefon meraklılarını heyecanlandırıyor.
iPhone 15 Pro'da Beklenmedik İndirim
ŞOK, Apple iPhone 15 Pro modelinde uygulayacağı dev indirimle tüketicilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Bu özel kampanya, sınırlı bir süre için geçerli olacak ve stoklarla sınırlıdır. Eğer uzun zamandır bir iPhone sahibi olmayı düşünüyordunuz, bu fırsat tam size göre!
Teknoloji Severler İçin Kaçırılmayacak Fırsat
19 - 26 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve online platformlarında geçerli olacak indirim, teknoloji severlere unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunuyor. iPhone 15 Pro'nun üstün özellikleri ve zarif tasarımı, herkesin beğenisini topluyor. Bu özel indirimle, hayalinizdeki telefona kavuşmak için daha fazla beklemenize gerek kalmayacak.
Apple iPhone telefonlar
Apple iPhone SE 128 GB 28.999 TL
Apple iPhone SE 64 GB 26.299 TL
Apple iPhone 12 64 GB 27.999 TL
Apple iPhone 15 Pro 128 GB 69.999 TL
Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL
Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL
Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL
Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL
Apple iPhone 13 128 GB 37.999 TL
Diğer marka telefonlar
Samsung Galaxy S23 256 GB 30.699 TL
Samsung Galaxy S24 512 GB 67.999 TL
Samsung Galaxy S24 512 GB 67.999 TL
Samsung Galaxy S24 512 GB 67.999 TL
Samsung Galaxy S24 512 GB 67.999 TL
Xiaomi Redmi 12 128 GB 7.399 TL
Oppo A16 5.799 TL
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.