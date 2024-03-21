21 Mar 2024 - 11:05- Spor G:

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor

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Boluspor, Yalçın Koşukavak liderliğinde, Trendyol 1.Lig'de son 5 iç saha maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak evinde yenilmezlik serisi yakaladı.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor mask
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor
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Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Boluspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki etkileyici iç saha performansıyla adından söz ettiriyor. Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra, Boluspor kendi sahasında yenilmez bir takıma dönüştü. Son 5 iç saha maçında elde edilen 4 galibiyet ve 1 beraberlik, Boluspor'un bu sezona damgasını vuran başarılar arasında yer alıyor.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor

Evinde yenilgi yüzü görmeyen Boluspor

Boluspor, Yalçın Koşukavak liderliğindeki iç saha maçlarında rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı. Yaklaşık 4 aydır kendi evinde mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte Manisa FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Giresunspor'u mağlup ederken, Kocaelispor ile de beraberlik yaşadı. Bu başarılı seriyi, kalan 4 iç saha maçında da sürdürmek isteyen Boluspor, taraftarına keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor

Rakip filelere 7 gol

Boluspor'un iç saha maçlarındaki etkileyici performansı, rakip filelere bıraktığı gollerle de öne çıkıyor. Ev sahibi olduğu son 5 mücadelede toplam 7 gol kaydeden Boluspor, defansif anlamda da kalesini sağlam tutarak sadece 3 golle sınırlı kaldı. Bu dengeli ve etkileyici performans, takımın Trendyol 1. Lig'deki konumunu daha da güçlendiriyor.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor

Boluspor taraftarının gücü ve takımın hedefleri

Boluspor taraftarı, Yalçın Koşukavak'ın liderliğindeki takımın iç sahada sergilediği performanstan büyük memnuniyet duyuyor. Kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğiyle evinde oynadığı maçlarda rakiplerine karşı üstün bir oyun sergilemeyi başarıyor. Takım, bu iç saha başarısını devam ettirerek, Trendyol 1. Lig'de daha üst sıralara tırmanmanın peşinde.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor

Boluspor başarıyı sürdürmek istiyor

Boluspor'un iç saha performansı, Yalçın Koşukavak yönetiminde, hem taraftarları hem de futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Evinde geçirdiği yenilmezlik serisiyle dikkatleri üzerine çeken Boluspor, kalan maçlarında da bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada kaybetmiyor

 

 

 

 

# Boluspor, Giresunspor, Yalçın Koşukavak

21 Mar 2024 - 11:05 Bolu- Spor

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