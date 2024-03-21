21 Mar 2024 - 11:35- Spor G:

Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba!

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Boluspor'un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, Trendyol 1. Lig'de 27 maç boyunca sahadan ayrılmayan ve kalesini 8 maçta gol yemeden koruyan kilit oyuncu.

Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba! mask
Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba!
Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba!
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Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızlarından Boluspor, sahadaki istikrarın simgesi haline gelen kaptan ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile dikkatleri üzerine çekiyor. 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, takımının bu sezonki 27 lig maçının tamamında 90 dakika boyunca ter dökerek, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın en güvendiği isim oldu.

Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba!

İstikrarın ve dayanıklılığın simgesi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un başarısında kilit rol oynayan Çağlar Şahin Akbaba, 27 hafta boyunca sahada kalarak toplam 2.430 dakika süre aldı. Sahada geçirdiği bu süre zarfında hiç oyundan çıkmayan ve sakatlık yaşamayan Akbaba, kaleyi 8 maç boyunca gol yemeden koruyarak rakiplerine kalesinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Aynı zamanda kalesinde toplam 28 gol gören Akbaba, Boluspor'undefansif gücünün de temel taşlarından biri haline geldi.

Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba!

Boluspor'un vazgeçilmez oyuncuları

Çağlar Şahin Akbaba'nın ardından Boluspor kadrosunda en fazla süre alan oyuncular; Onur Ulaş (2363 dakika), NabyOulare (2300 dakika), Oğuz Kaan (2081 dakika) ve Posmac (2070 dakika) olarak sıralanıyor. Bu beş oyuncu, sahadaki performanslarıyla Boluspor'un ligdeki başarısında önemli bir rol oynadılar.

Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba!

Gelecek maçlara bakış

Milli aranın ardından Bolu Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Boluspor, Çağlar Şahin Akbaba'nın liderliğindeki güçlü kadrosuyla mücadelesine devam edecek. Takımın bu önemli maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

 

Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba!

 

 

# Gençlerbirliği, Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Koşukavak

21 Mar 2024 - 11:35 Bolu- Spor

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Yorumlar

(1)
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Başarılar - Şahin Akbaba kardeşimiz, takip ettiğim kadarıyla iyi bir kaleci ve sporcu karakteri sağlam bir sporcumuz. Tüm BoluSpor futbolcularımıza, ekibe ve yönetim kuruluna kadim bir BoluSpor taraftarı olrak başarılar dilerim. Selçuk Abak ve Yönetim Kurulunun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve fedakarlıkları takdir etmemek mümkün değil. Bugünden itibaren bu çalışmalara tüm BoluSpor sempatizanları ve Bolumuzun önde gelenleri tam destek vermelidirler.

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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