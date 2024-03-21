Boluspor'da istikrarın adı Çağlar Şahin Akbaba!

Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızlarından Boluspor, sahadaki istikrarın simgesi haline gelen kaptan ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile dikkatleri üzerine çekiyor. 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, takımının bu sezonki 27 lig maçının tamamında 90 dakika boyunca ter dökerek, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın en güvendiği isim oldu.

İstikrarın ve dayanıklılığın simgesi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un başarısında kilit rol oynayan Çağlar Şahin Akbaba, 27 hafta boyunca sahada kalarak toplam 2.430 dakika süre aldı. Sahada geçirdiği bu süre zarfında hiç oyundan çıkmayan ve sakatlık yaşamayan Akbaba, kaleyi 8 maç boyunca gol yemeden koruyarak rakiplerine kalesinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Aynı zamanda kalesinde toplam 28 gol gören Akbaba, Boluspor'undefansif gücünün de temel taşlarından biri haline geldi.

Boluspor'un vazgeçilmez oyuncuları

Çağlar Şahin Akbaba'nın ardından Boluspor kadrosunda en fazla süre alan oyuncular; Onur Ulaş (2363 dakika), NabyOulare (2300 dakika), Oğuz Kaan (2081 dakika) ve Posmac (2070 dakika) olarak sıralanıyor. Bu beş oyuncu, sahadaki performanslarıyla Boluspor'un ligdeki başarısında önemli bir rol oynadılar.

Gelecek maçlara bakış

Milli aranın ardından Bolu Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Boluspor, Çağlar Şahin Akbaba'nın liderliğindeki güçlü kadrosuyla mücadelesine devam edecek. Takımın bu önemli maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.