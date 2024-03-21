Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde Bolu Karpars, İstanbul ekibi Falcon Atletik engeline takılmadı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde ilimizi temsil eden Karpars Basketbol Takımı, lige hızlı bir başlangıç yaptı. İlk maçında ev sahibi olarak karşılaştığı Eskişehir temsilcisi Anadolu Asist'i 84-75'lik skorla geçen Karpars, ikinci maçında da galibiyet serisini sürdürdü. Spor tutkunlarını heyecanlandıran bu başarı, takımın geleceği adına umut verici işaretler taşıyor.

İstanbul'da başarı hikayesi

Karpars Takımı, ikinci lig maçında deplasmanda Uzman Akademi İstanbul Vardar ile karşı karşıya geldi. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, Karpars takımı sahadan 71-61 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Bu galibiyet, takımın ligdeki konumunu güçlendirirken, takipçilerine de coşku dolu anlar yaşattı.

Bolu’nun yeni temsilcileri

İlimizi Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde temsil eden Karpars, spor dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Bu başarılı takım, ilimize spor anlamında yeni bir heyecan katma hedefiyle kuruldu. İlk iki maçından zaferle ayrılan Karpars, gelecek vaat eden performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Falcon Atletik ile Bolu’da karşı karşıya

Karpars Basketbol Takımı, ligin 3. maçında Falcon Atletik ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, 23 Mart Cumartesi günü 17 Temmuz Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak. Takım, bu maçta da galibiyet serisini sürdürmek ve taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmak istiyor.

Karpars Basketbol’un başarı yolculuğu

Karpars Basketbol Takımı'nın bu sezondaki performansı, takımın lige olan adaptasyonunu ve mücadele gücünü gözler önüne seriyor. İlk iki maçından aldığı galibiyetlerle moral bulan takım, gelecek maçlar için de umut vaat ediyor. Spor severler, Karpars'ın bu ilerleyişini yakından takip ediyor.