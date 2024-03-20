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İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?

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Son ankette hangi aday % kaç oy aldı? Vatandaşlar ekonomik durum hakkında ne dedi? Tüm soruların cevapları anketimizde…

İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak? mask
İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?
İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?
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31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için bugün saat 17.00’da anket açıklama yasağı başlıyor. Son gün son anketi yine Bolu Gündem sizler için öz kaynaklarıyla finanse ederek sonuçlandırdı. İşte tüm Bolu’nun merak ettiği son anket sonuçları.

18 Mart 2024 tarihinde finansmanını gazetemizin sağladığı ve köşe yazarımız istatistikçi Nizamettin Yıldırımın koordinatörlüğünde yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan son seçim anket sonuçlarını gururla kamuoyunun bilgisine sunmuştuk. Şimdi anketi değerlendirme zamanı.

Anket çalışması nerelerde yapıldı?

Anket Pazar yeri, İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İsmetpaşa Caddesi, Hastane Caddesi, Gölyüzü, İhsaniye ve stadyum çevresi başta olmak üzere şehrin kalabalık alanlarında gerçekleştirildi. Seçmenlere on adet soru yönelterek cevap şıklarından biri tercih etmelerini istedik. Bu araştırmada 1021 seçmene ulaşıldı ve kota kullanılmadı. Seçmenlere geçmiş tercihleri de sorularak siyasi tercihlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de tespit etmeye çalıştık. Ayrıca partiler arasında oy kaymaları, başkan seçimindeki tercihlerinde değişiklikler gibi pek çok ayrıntı bilgisayar SPSS paket programıyla değerlendirildi.

Halkın Ekonominin Geleceği Hakkındaki Düşünceleri

Seçmenlere ekonomi seçim sonrasında nasıl olur diye sorduğumuzda verilen cevaplar tabloda görülmektedir. Seçmenlerin %48 i daha kötü olacağını düşünüyor. Olumlu düşünenler oranı toplam %23’te kaldı. Yani vatandaşlar ekonomiden umudunu kesmiş gibi görünüyor.

İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?

Bu pazar seçim olsa oyunu kime verir?

Bir başka merak edilen konu da partilerin son durumuydu. Bu Pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna tablodaki cevapları aldık. Tablodan da görüldüğü gibi CHP % 44, AKP % 22 MHP % 8,3, HDP % 6, İYİP % 4,6 ve Zafer Partisi % 4,3 olarak sıralandı. Bu tabloyu bir önceki seçimdeki tercihlerini dikkate alarak yorumlamak lazım.

İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?

Son genel seçimde hangi partiye oy verdiniz sorusuna aldığımız cevaplar şöyle:

AKP % 32.8, CHP % 38,7, MHP 7,2, İYİP %5,6.

AKP nin anket oyu %32,8 den %22 ye düşmüştür. Bir başka deyişle AKP de %10 bir kayıp var.

CHP % 38,7’den % 44 e çıkmıştır. Yaklaşık 6 puanın üzerinde bir artış var. MHP 7,2 den 8,3 e çıkmıştır. İYİ Parti 5,6 dan % 4.6 ya gerilemiş olarak görünüyor.

En radikal gelişimi Zafer Partisi yapmış, % 2,5 den %4,6 ya yükseltmiştir. Oransal olarak en büyük gelişmeyi Zafer Partisi sağlamış gibi duruyor. Böylece Bolu’da 6. parti konumuna yükselmiştir. Cevap vermeyenler, oy kullanmayacaklar ve değerlendirilemeyenlerin toplamı % 8.8 gibi küçük oranda kalmıştır.

Belediye başkanlığı seçiminde oyunuz kime?

Anketimizin ana konusu belediye başkanlığı seçiminde adayların durumu nedir sorusuna cevap aradık.

İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?

Belediye başkanlığında kime oy vereceksiniz sorusuna aldığımız cevaplardan;

CHP adayı Tanju Özcan % 53,2, AKP adayı M. Emin Demirkol % 19,7, MHP adayı İlhan Durak  % 7,8, İP adayı Mansur Şen % 4,3 oy aldı. Bu sonuçlara göre CHP adayı Tanju Özcan avantajlı görünüyor. Bir ayrıntı daha Tanju Özcan’ın aday adayları kesinleşmeden önceki seçmen desteği % 62’ler de görülüyordu. On puana yakın bir kaybı var. Bu da muhtemelen yüzergezer oy dediğimiz istikrarlı olmayan oyların kaybı. Anketi değerlendirirken mutlaka bir önceki tercihlerini de dikkate almak gerekir. Aksi halde yanlış sonuçlar çıkabilir.

İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?

 

# İZZET BAYSAL, belediye, VAR, açıklama

20 Mar 2024 - 11:30 - Siyaset

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