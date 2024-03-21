Seçmenler dikkat! 31 Mart yerel seçimlerinde nerede ve nasıl oy kullanılacak?

İstanbul ve Ankara'da Rekabet Kızışıyor

Türkiye'nin iki büyük metropolü İstanbul ve Ankara'da aday sayısı dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 49, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 24 aday yarışacak. Bu adayların bir kısmı siyasi partilerden, bir kısmı ise bağımsız olarak seçimlere katılacak. Gaziantep, Malatya ve İzmir gibi diğer büyükşehirlerde de aday sayısı oldukça fazla.

Seçmen Bilgilendirme ve Oy Kullanma Süreci

Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini YSK'nin internet sitesi, e-Devlet kapısı, YSK'nin mobil uygulaması veya YSK Çağrı Merkezi üzerinden öğrenebilecekler. Oy verme yerlerine cep telefonu, kamera gibi cihazlarla girmek yasak olup, bu tür cihazlar oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna teslim edilmelidir. Yeni evlenenler, kimlik değişikliği yapmamış olsalar bile, evlenme cüzdanları ile oy kullanabilecekler.

Katılımcı Partiler ve Oy Pusulası Sıralaması

Bu seçimlerde 34 siyasi parti yarışacak. Partilerin oy pusulasındaki yerleri ise AK Parti ile başlayıp, Vatan Partisi ile son bulacak şekilde sıralanmış durumda. Her bir parti, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olabilmek için seçmenlerin desteğini bekliyor.

Büyükşehir ve Diğer İllerde Oy Kullanma Detayları

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yaşayan seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için oy kullanacaklar. Büyükşehir olmayan illerde ve köylerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için oy verilecek.

Oy Pusulaları ve Oy Verme Saatleri

Oy pusulaları renklerle ayrılmış durumda: büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz, il genel meclisi üyelikleri için turuncu, belediye başkanlığı için mavi ve belediye meclisi üyeliği için sarı. Seçmenler, tüm oy pusulalarını tek bir zarfa koyarak oy kullanacaklar. Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00-16.00 saatleri arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Oy Sayım Süreci

Büyükşehirlerde oy sayımı, büyükşehir belediye başkanlığından başlayarak muhtarlığa kadar sıralı bir şekilde yapılacak. Diğer illerde ise belediye başkanlığından başlanarak, muhtarlık oylarına kadar sayım gerçekleştirilecek.

Yurt Dışı Seçmenler

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, milletvekili genel seçimleri, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamalarında oy kullanma hakkına sahiptir. Ancak, yerel seçimlerde oy kullanamamaktadırlar.

Bu seçim, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olacak. Vatandaşların yoğun katılımı beklenirken, adaylar ve siyasi partiler de son hazırlıklarını tamamlıyor. 31 Mart, Türkiye için yeni bir başlangıcın simgesi olacak.