Kira geliri olanlar için beyanname tarihi açıklandı

2023 yılında kira geliri elde eden vatandaşların, 1 Mart ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında vermeleri gereken yıllık gelir vergisi beyannamesinin tarihi yaklaşıyor. Bu süreçte, mesken kira geliri elde eden mükellefler için önemli bilgiler paylaşıldı.

Dijital kolaylık: Hazır beyan sistemi

Mükellefler 2023 yılı kira gelirlerini, vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden beyan edebilecek. Sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi gib.gov.tr üzerinden 7/24 erişilebilir durumda.

21.000 TL'lik istisna ve beyan zorunluluğu

2023 yılı için mesken kira gelirlerinde 21.000 TL'lik bir istisna sınırı belirlendi. Bu tutarın altında gelir elde eden mükellefler beyanname vermek zorunda değil. Ancak, bu sınırın üzerinde gelir elde edenlerin beyanname vermesi gerekiyor, aksi takdirde istisnadan yararlanamayacaklar.

Beyanname nasıl verilir?

Mükellefler, kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yaparak, beyannamelerini kolayca verebilecek. Sistem, resmi kurumlardan alınan bilgilerle beyannamenizi hazırlayacak, mükellefler ise gerekli düzeltme ve eklemeleri yaparak beyannamelerini onaylayacak.

Beyanname verme ve vergi ödeme takvimi

2023 kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi, 1 Mart - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında verilebilecek. Hesaplanan gelir vergisi, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit 1 Nisan 2024'te, ikinci taksit ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödeme seçenekleri

Mükellefler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden anlaşmalı banka veya kredi kartları ile ödeme yapabilecekler. Ayrıca, vergi dairesine bağlı vezneler aracılığıyla da ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Bu kolaylıklar, kira geliri vergilendirme sürecini mükellefler için daha pratik hale getiriyor.