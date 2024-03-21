Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden Eskişehir'in yüksek mahallelerine, Kastamonu'nun beyaz örtüsünden Bolu ve Çankırı'nın kar sürprizine kadar baharın son kar yağışlarının manzaraları haberimizde…

Ankara Kızılcahamam’da gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Ankara'nın kuzey ilçelerinden Kızılcahamam, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemese de, kışın son demlerinde güzel manzaralar oluşturdu.

Eskişehir’de yüksek kesimlerde kartpostallık kar manzaraları

Eskişehir'in yüksek ve kırsal mahalleleri, Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda kar ve karla karışık yağmurun etkisi altına girdi. Özellikle Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesi'nde yaşayanlar, sabah karla kaplı manzaralarla uyandı. Çiçek açan badem ağaçlarının zarar görmesi endişesi yaşansa da, kar manzaraları görenleri büyüledi.

Kastamonu’da çocukların kar sevinci

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, özellikle çocuklara eğlence oldu. Ağlı, Küre, Devrekani ilçeleri ve Ilgaz Dağı gibi yüksek kesimlerde yaşayanlar, beyaz örtüyle kaplı bir güne merhaba dedi. Çocuklar, ders aralarında dışarı çıkıp kartopu oynayarak bu anın tadını çıkardı.

Bolu’da baharın müjdecisi cemrelerin ardından kar sürprizi

Baharın müjdecisi olarak bilinen üç cemrenin düşmesinin ardından Bolu'da hava sıcaklıklarının artması beklenirken, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürpriz oldu. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, lapa lapa yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çankırı’da ilçeyi kaplayan beyaz örtü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının etkisi altına girdi. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde de kendini gösterdi. Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuzda olurken, kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bölgeden kar manzaraları

Mart ve Nisan aylarında Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan kar yağışları, baharın gelmesine rağmen kışın güzelliklerini hatırlattı. Ankara'dan Eskişehir'e, Kastamonu'dan Bolu'ya ve Çankırı'ya kadar birçok ilçe ve mahalle, karın büyüsü altında eşsiz manzaralar sundu.