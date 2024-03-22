Bolu'ya Özcan’dan kültür ve altyapı projeleri

Atatürk Kültür Merkezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin kültürel ve sanatsal hayatına ivme kazandıracak Atatürk Kültür Merkezi projesini duyurdu. 1100 kişilik bu modern merkez, Karaçayır Mahallesi'nde 7 bin 300 metrekarelik bir alanda yükselecek ve Bolu'ya değer katacak.

Mimarisi ve imkanlarıyla göz dolduran merkez

Atatürk Kültür Merkezi, 2 bin 170 metrekarelik konferans salonu, geniş fuaye alanları, ofisler, kulisler ve özel bölümlerle donatılacak. Ayrıca, 5 adet dükkan da merkezin ticari potansiyelini artıracak. Modern mimarisi ve fonksiyonel tasarımıyla dikkat çeken merkez, sanatsal ve kültürel etkinliklerin yeni adresi olacak.

Yeşil ve su ögeleriyle bütünleşen tasarım

Projede, yeşil alanlar ve su ögeleri önemli bir yer tutuyor. Ziyaretçileri büyük bir meydan karşılayacak; bu meydan, konferans salonu ve dükkanlarla bütünleşik, içerisinde su ögeleri ve yeşil alanlar barındıracak.

Trafik sorununa köklü çözümler

Tanju Özcan, Atatürk Kültür Merkezi'nin yanı sıra, Bolu'nun trafik sorununu hafifletecek köprülü kavşak projelerini de hayata geçirecek. D- 100 Karayolu üzerine inşa edilecek 3 köprülü kavşak, şehirdeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak.

Sosyal tesislerle mahalleler canlanıyor

Özcan, Semerkant Mahallesi'ne inşa edilen yeni sosyal tesisin tamamlandığını da müjdeledi. Belediye mimar ve mühendisleri tarafından tasarlanıp inşa edilen bu tesis, mahalle sakinlerine ve tüm Bolu'ya hizmet verecek. Bu tesisin, diğer mahallelere de örnek teşkil edeceği ve sosyal yaşamı canlandıracağı belirtildi.

Kültür ve altyapı projeleri

Tanju Özcan'ın liderliğindeki bu projeler, Bolu'nun kültürel ve altyapısal dönüşümünü simgeliyor. Atatürk Kültür Merkezi ve altyapı iyileştirmeleri, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunurken, Bolu'yu daha yaşanabilir bir kent haline getiriyor.