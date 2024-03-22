Bolu'ya Özcan’dan kültür ve altyapı projeleri

Atatürk Kültür Merkezi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin kültürel ve sanatsal hayatına ivme kazandıracak Atatürk Kültür Merkezi projesini duyurdu. 1100 kişilik bu modern merkez, Karaçayır Mahallesi'nde 7 bin 300 metrekarelik bir alanda yükselecek ve Bolu'ya değer katacak.
Mimarisi ve imkanlarıyla göz dolduran merkez
Atatürk Kültür Merkezi, 2 bin 170 metrekarelik konferans salonu, geniş fuaye alanları, ofisler, kulisler ve özel bölümlerle donatılacak. Ayrıca, 5 adet dükkan da merkezin ticari potansiyelini artıracak. Modern mimarisi ve fonksiyonel tasarımıyla dikkat çeken merkez, sanatsal ve kültürel etkinliklerin yeni adresi olacak.
Yeşil ve su ögeleriyle bütünleşen tasarım
Projede, yeşil alanlar ve su ögeleri önemli bir yer tutuyor. Ziyaretçileri büyük bir meydan karşılayacak; bu meydan, konferans salonu ve dükkanlarla bütünleşik, içerisinde su ögeleri ve yeşil alanlar barındıracak.
Trafik sorununa köklü çözümler
Tanju Özcan, Atatürk Kültür Merkezi'nin yanı sıra, Bolu'nun trafik sorununu hafifletecek köprülü kavşak projelerini de hayata geçirecek. D- 100 Karayolu üzerine inşa edilecek 3 köprülü kavşak, şehirdeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak.
Sosyal tesislerle mahalleler canlanıyor
Özcan, Semerkant Mahallesi'ne inşa edilen yeni sosyal tesisin tamamlandığını da müjdeledi. Belediye mimar ve mühendisleri tarafından tasarlanıp inşa edilen bu tesis, mahalle sakinlerine ve tüm Bolu'ya hizmet verecek. Bu tesisin, diğer mahallelere de örnek teşkil edeceği ve sosyal yaşamı canlandıracağı belirtildi.
Kültür ve altyapı projeleri
Tanju Özcan'ın liderliğindeki bu projeler, Bolu'nun kültürel ve altyapısal dönüşümünü simgeliyor. Atatürk Kültür Merkezi ve altyapı iyileştirmeleri, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunurken, Bolu'yu daha yaşanabilir bir kent haline getiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali - Zerre kadar siyasetçiler in vaatleri ne inanç kalmadı., Her gelen milletin arazisine malına nasıl çökerim derdinde.... Her kes Haramzade olmuş.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.