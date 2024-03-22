Bolu'da araç sayısı hızla artıyor

Bolu'da araç sayısında büyük artış: 135 bin 508 araç trafiğe kayıtlı

Bolu, Şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısında önemli bir artışa sahne oldu. TÜİK'in son verilerine göre, il genelindeki araç sayısı 135 bin 508'e yükseldi, bu sayıyla Bolu, araç sayısını artıran iller arasında dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde araç sayısı 29 milyonu aştı

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, Bolu'daki artışın da katkısıyla 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı. Bu büyük rakam, ülke genelindeki araç kullanımının ne denli yaygınlaştığını gösteriyor.

Şubat ayında hangi araçlar öne çıktı?

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar arasında motosikletler %43,7 ile en yüksek paya sahipken, otomobiller %39,7 ile takip etti. Kamyonet, traktör ve kamyon gibi taşıtlar da kayıtlara yeni eklenenler arasında yer aldı.

Araç kayıtlarında dikkat çeken değişimler

Geçtiğimiz aya göre traktör ve motosiklet kayıtlarında artış yaşanırken, özel amaçlı taşıtlar ve kamyonetlerde düşüş gözlendi. Bu değişimler, vatandaşların araç tercihlerindeki farklılaşmayı ortaya koyuyor.

Yıllık bazda kayıtlı araç sayısında artış

Geçen yılın aynı ayına kıyasla, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında önemli artışlar yaşandı. Motosiklet ve minibüs kayıtlarında büyük yükselişler dikkat çekerken, otomobil ve otobüs kayıtları da artış gösterdi.

Bolu'da araç devri ve renk tercihleri

Şubat ayında Bolu'da gerçekleşen araç devir işlemleri ve yeni kaydedilen otomobillerin renk tercihleri de verilere yansıdı. Gri renkli otomobiller, yeni kayıtlarda en popüler seçim olurken, devir işlemleri sırasında otomobiller yine en yüksek paya sahipti. Bolu'daki araç sahiplerinin tercihleri, ilginç istatistikler sunuyor.