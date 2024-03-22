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Bolu BİM'ler de 26 Mart haftalık indirim fırsatları!

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BİM Bolu Mağazalarında 26 Mart'ta büyük indirim fırsatları: mutfaktan temizliğe her şeyde süper indirimler!

Bolu BİM'ler de 26 Mart haftalık indirim fırsatları! mask
Bolu BİM'ler de 26 Mart haftalık indirim fırsatları!
Bolu BİM'ler de 26 Mart haftalık indirim fırsatları!
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26 Mart 2024'ten itibaren Bolu BİM mağazalarında ve online alışverişte geçerli olacak haftalık indirimlerle mutfak gereçleri, tatlı malzemeleri, atıştırmalıklar ve daha fazlasında muhteşem fırsatlar sizi bekliyor. Kargo ücretsiz alışverişin keyfini çıkarın!

Bolu BİM'ler de 26 Mart haftalık indirim fırsatları!

26 Mart 2024 tarihinden itibaren BİM Bolu mağazalarında ve online alışveriş platformunda geçerli olacak çılgın bayram indirimleri, alışveriş listelerinizi hazırlamanız için sizleri bekliyor. Helva, bitter çikolata, mayonez, laktozsuz labne, kakaolu süt, probiyotik süzme peynir, Kars kaşarı, Ezine peyniri, organik süt, milföy hamuru, makaron, meyve çeşitleri, kakaolu fındık kreması, çift renkli damla çikolata, pasta kreması vanilin ve daha birçok üründe muhteşem indirimler sizi bekliyor. İşte dikkat çeken bazı indirimli ürünler ve fiyatları:

Bolu BİM'ler de 26 Mart haftalık indirim fırsatları!

Tatlı ve Yemek Malzemeleri

Dr.Oetker Pirinç Unu 175 gr: 18,75 TL

Dr.Oetker Pasta Kreması Vanilinli 136 gr: 29 TL

Dr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr: 56 TL

Dr.Oetker Trileçe Çeşitleri: 44,50 TL

Dr.Oetker Revani 500 gr: 39,75 TL

Dr.Oetker Karbonat 5x5 gr: 5 TL

Dr.Oetker Instant Maya 5x10 gr: 19,75 TL

Dr.Oetker Pudra Şekeri Kilitli 150 gr: 14,75 TL

Dr.Oetker Sade Kek Karışımı 450 gr: 27,50 TL

Dr.Oetker Dark Kakao 100 gr: 35 TL

Çikolata ve Atıştırmalıklar

Daphne Pul Çikolata: 29,50 TL

Daphne Çift Renkli Damla Çikolata 100 gr: 29,50 TL

Daphne Kuvertür Çikolata: 42,50 TL ve 49,50 TL

Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr: 84,50 TL

Eti Etimek 3x143 gr: 69,50 TL

Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 351 gr: 37,50 TL

Eti Kombo Hindistan Cevizi ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi 3x70 gr: 32,50 TL

Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr: 28,50 TL

Süt Ürünleri ve İçecekler

Binvezir Tam Yağlı Yoğurt 1500 gr: 49,50 TL

Pınar Organik Süt 1 Litre: 39,50 TL

Sek Süt 1 Litre: 32,50 TL

İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre: 21,50 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr: 39,50 TL

Yelken Ezine Peyniri 350 gr: 99 TL

Yemeli Kırklareli Beyaz Peynir 500 gr: 139 TL

Nesquik Kakaolu Süt 6x180 ml: 65 TL

Kuruyemiş ve Cipsler

Nutfest Karışık Kuruyemiş 300 gr: 59,50 TL

Master Nut Kavurga Mısır 200 gr: 22,50 TL

Keyifçe Çiğ Badem 150 gr: 57,50 TL

Keyifçe Ekonomik Antep Fıstığı 300 gr: 142,50 TL

Nutova Susamlı Fıstık 175 gr: 24,50 TL

Peyman Bahçeden Soslu Karışık Kuruyemiş 180 gr: 48,50 TL

Temel Gıda ve İçecekler

Karali Geleneksel Rize Çayı 1 Kg: 92,50 TL

Bizebi Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 Kg: 77,50 TL

Bu hafta BİM'de geçerli olan indirimlerle, hem mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de lezzetli atıştırmalıklar ve sağlıklı içeceklerle dolabınızı yenileyebilirsiniz. Kargo ücreti ödemeden kapınıza kadar gelen online alışveriş fırsatını kaçırmayın!

# 100

22 Mar 2024 - 09:00 - Güncel

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Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

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