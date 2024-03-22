Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü

Demirkol'dan Bolu Belediyesi çalışanlarına net mesaj
AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmaları kapsamında Bolu Belediyesi personeli ile bir araya geldi. Demirkol, tüm personelin iş ve huzur güvencesinin kendilerinde olduğunu vurgulayarak, kimsenin işten çıkarma endişesi taşımaması gerektiğini belirtti.
Ekip ruhu ve başarı vurgusu
Demirkol, daha önce Sağlık Müdürlüğü görevinde elde ettiği başarıları ekip çalışmasına borçlu olduğunu ifade etti. Bolu Belediyesinde de aynı ekip ruhuyla hareket edeceklerini belirterek, çalışanların değerini ve kıymetini vurguladı.
Liyakat ve insan odaklı yönetim
Belediye personeline verdiği sözleri yineleyen Demirkol, herkesin rızkının kendilerine emanet olduğunu ve kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını ifade etti. Siyasi düşünce ve inanışların çalışma prensipleri üzerinde etkili olmayacağını, liyakatın ön planda tutulacağını vurguladı.
Sağlık Müdürlüğünden Belediyeye taşınan değerler
Demirkol, Sağlık Müdürlüğü dönemindeki yönetim anlayışını ve çalışma arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileri örnek göstererek, belediyede de benzer bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Herkesin ulaşılabilir olmasının önemine değindi.
Projeler ve personel ihtiyacı
Bolu Belediyesi'nin büyük projeleri olduğunu ve bu projeler için yeterli personelin olmadığını dile getiren Demirkol, liyakat ölçüsünde yapılacak alımlarla ve yerleştirmelerle verimliliği artırmayı amaçladığını söyledi. Herkesin rızkının kendilerine emanet olduğunu tekrarladı.
Bolu Belediyesi'nde yeni bir sayfa
Demirkol'un vurguladığı gibi, Bolu Belediyesi'nde yeni bir sayfa açılıyor. Çalışanların huzur ve güven içinde olacağı, liyakat esasına dayalı bir yönetim anlayışı ile Bolu'nun daha da gelişeceği bir dönem başlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Genç 61 - peki şimdi soruyorum 2004 yılında belediye seçimlerini kazandığınızda AKP olarak 117 kişiyi neden işten çıkardınız.ozamanda aynı sözleri vermiştiniz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.