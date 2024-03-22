Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü

Demirkol'dan Bolu Belediyesi çalışanlarına net mesaj

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmaları kapsamında Bolu Belediyesi personeli ile bir araya geldi. Demirkol, tüm personelin iş ve huzur güvencesinin kendilerinde olduğunu vurgulayarak, kimsenin işten çıkarma endişesi taşımaması gerektiğini belirtti.

Ekip ruhu ve başarı vurgusu

Demirkol, daha önce Sağlık Müdürlüğü görevinde elde ettiği başarıları ekip çalışmasına borçlu olduğunu ifade etti. Bolu Belediyesinde de aynı ekip ruhuyla hareket edeceklerini belirterek, çalışanların değerini ve kıymetini vurguladı.

Liyakat ve insan odaklı yönetim

Belediye personeline verdiği sözleri yineleyen Demirkol, herkesin rızkının kendilerine emanet olduğunu ve kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını ifade etti. Siyasi düşünce ve inanışların çalışma prensipleri üzerinde etkili olmayacağını, liyakatın ön planda tutulacağını vurguladı.

Sağlık Müdürlüğünden Belediyeye taşınan değerler

Demirkol, Sağlık Müdürlüğü dönemindeki yönetim anlayışını ve çalışma arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileri örnek göstererek, belediyede de benzer bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Herkesin ulaşılabilir olmasının önemine değindi.

Projeler ve personel ihtiyacı

Bolu Belediyesi'nin büyük projeleri olduğunu ve bu projeler için yeterli personelin olmadığını dile getiren Demirkol, liyakat ölçüsünde yapılacak alımlarla ve yerleştirmelerle verimliliği artırmayı amaçladığını söyledi. Herkesin rızkının kendilerine emanet olduğunu tekrarladı.

Bolu Belediyesi'nde yeni bir sayfa

Demirkol'un vurguladığı gibi, Bolu Belediyesi'nde yeni bir sayfa açılıyor. Çalışanların huzur ve güven içinde olacağı, liyakat esasına dayalı bir yönetim anlayışı ile Bolu'nun daha da gelişeceği bir dönem başlıyor.