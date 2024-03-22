22 Mar 2024 - 10:00- Siyaset G:

Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, belediye personeline iş güvencesi ve liyakat esasına dayalı bir yönetim anlayışı vadetti. Demirkol, işten çıkarma endişesi olmadan, ekip ruhu ve başarı odaklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü mask
Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü
Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü
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Demirkol'dan Bolu Belediyesi çalışanlarına net mesaj

Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmaları kapsamında Bolu Belediyesi personeli ile bir araya geldi. Demirkol, tüm personelin iş ve huzur güvencesinin kendilerinde olduğunu vurgulayarak, kimsenin işten çıkarma endişesi taşımaması gerektiğini belirtti.

Ekip ruhu ve başarı vurgusu

Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü

Demirkol, daha önce Sağlık Müdürlüğü görevinde elde ettiği başarıları ekip çalışmasına borçlu olduğunu ifade etti. Bolu Belediyesinde de aynı ekip ruhuyla hareket edeceklerini belirterek, çalışanların değerini ve kıymetini vurguladı.

Liyakat ve insan odaklı yönetim

Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü

Belediye personeline verdiği sözleri yineleyen Demirkol, herkesin rızkının kendilerine emanet olduğunu ve kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını ifade etti. Siyasi düşünce ve inanışların çalışma prensipleri üzerinde etkili olmayacağını, liyakatın ön planda tutulacağını vurguladı.

Sağlık Müdürlüğünden Belediyeye taşınan değerler

Demirkol, Sağlık Müdürlüğü dönemindeki yönetim anlayışını ve çalışma arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileri örnek göstererek, belediyede de benzer bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Herkesin ulaşılabilir olmasının önemine değindi.

Projeler ve personel ihtiyacı

Belediye çalışanlarına işten çıkarılmama sözü

Bolu Belediyesi'nin büyük projeleri olduğunu ve bu projeler için yeterli personelin olmadığını dile getiren Demirkol, liyakat ölçüsünde yapılacak alımlarla ve yerleştirmelerle verimliliği artırmayı amaçladığını söyledi. Herkesin rızkının kendilerine emanet olduğunu tekrarladı.

Bolu Belediyesi'nde yeni bir sayfa

Demirkol'un vurguladığı gibi, Bolu Belediyesi'nde yeni bir sayfa açılıyor. Çalışanların huzur ve güven içinde olacağı, liyakat esasına dayalı bir yönetim anlayışı ile Bolu'nun daha da gelişeceği bir dönem başlıyor.

# Sağlık, Bolu Belediyesi, AK Parti, belediye

22 Mar 2024 - 10:00 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Genç 61 - peki şimdi soruyorum 2004 yılında belediye seçimlerini kazandığınızda AKP olarak 117 kişiyi neden işten çıkardınız.ozamanda aynı sözleri vermiştiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 11:53

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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