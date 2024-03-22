Motosiklet kazaları ve güvenlik çağrısı, ehliyet süreçlerine dikkat!

Motosiklet Kullanımındaki Artış ve Trafik Güvenliği Alarm Veriyor

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat, trafik güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli şartlar altında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesinin önünün açılması, trafik güvenliği uzmanları ve sektör temsilcileri tarafından endişeyle karşılanıyor. Fırat, bu değişikliğin, trafikteki motosiklet sayısının hızla artmasıyla birlikte, kazalarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar açısından ciddi riskler taşıdığını vurguluyor.

Sürücü Belgesi Süreçlerinin Zorlaştırılması Gerekiyor

Fırat, motosiklet kullanımının keyifli bir aktivite olmasına rağmen, bu araçların sürücü ve yolcuları koruyacak yapıdan yoksun olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle yeterli trafik güvenliği altyapısına, bilgi ve tecrübeye sahip olmayan sürücüler için ciddi riskler oluşturuyor. Başkan, "Motosiklet hata affetmez" diyerek, sürücü belgesi alım süreçlerinin daha da zorlaştırılması gerektiğinin altını çiziyor. Bu sayede, trafikteki her bir sürücünün 'Güvenli Sürüş' bilincine ve 'Trafik Kültürü' altyapısına sahip olması hedefleniyor.

Trafik Kazaları ve Ekonomik Kayıplar

Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin trafik kazası yaşanıyor ve bu kazalar, yıllık ortalama 5 bin ila 7 bin arasında can kaybına yol açıyor. Ekonomik kayıplar da dikkate alındığında, trafik kazalarının yıllık maliyeti 108 milyar TL'ye ulaşıyor. Fırat, bu vahim tabloyu değiştirmek için, motosiklet kullanımını kolaylaştıran yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Trafikte Motosiklet Sayısının Artışı ve Alınması Gereken Önlemler

2019 yılında 3 milyon 331 bin olan trafikteki motosiklet sayısı, 2023 yılı itibarıyla 5 milyon 80 bine ulaştı. Bu artış, özellikle motosikletli kuryelerin sayısındaki artışla paralel olarak gerçekleşiyor. Fırat, bu büyük artışın, trafik güvenliği açısından alınması gereken önlemleri daha da önemli hale getirdiğini vurguluyor.

Güvenliğin Önceliklendirilmesi Şart

Orhan Fırat, trafikteki her bir bireyin güvenliğinin sağlanması için, sürücü belgesi alım süreçlerinin zorlaştırılması, periyodik eğitimlerin yenilenmesi ve sürücü belgelerinin standartlara uygun olarak verilmesinin önemine dikkat çekiyor. Motosiklet kullanımının keyifli bir aktivite olmasının ötesinde, bu araçların kullanımıyla ilgili ciddiye alınması gereken güvenlik riskleri bulunuyor. Fırat, "Trafikteki her bir canın değerli olduğunu unutmamalı ve motosiklet kullanımını daha güvenli hale getirmek için gerekli adımları atmalıyız" diyerek sözlerini tamamlıyor.