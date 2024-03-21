Gölcük Tabiat Parkı’nda 10 santimetrelik beyaz örtü

Kışın Zarif Elleri Gölcük'te
Gölcük Tabiat Parkı, 10 santimetrelik kar tabakası ile birlikte bir başka güzelliğe bürünüyor. Parkın zengin yeşillikleri üzerine serpilen beyaz kar taneleri, doğanın bu muhteşem dansını izleyen herkesi büyülüyor. Ziyaretçiler, karla kaplı patikalarda yürüyerek bu eşsiz doğa olayının tadını çıkarıyorlar.
Gölcük'te Kartpostallık Manzaralar
Son kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı'nda ortaya çıkan görüntüler, adeta kartpostallık sahneler sunuyor. Özellikle karla kaplanmış çam ağaçları, parkı ziyaret eden herkesi adeta bir peri masalının içine çekiyor. Parkın karla kaplı doğası, ziyaretçilere kış mevsiminin en güzel yanlarını gösteriyor. Hafta içi sessizliği ile ziyaretçilere huzurlu bir kaçış sunan park, bu özel zamanlarda keşfedilmeyi bekliyor.
Gölcük, Kış Fotoğrafçılığının Yeni Mekanı
Karın yeşil doğa üzerinde yarattığı bu muhteşem kontrast, özellikle fotoğraf tutkunları için benzersiz fırsatlar sunuyor. Gölcük Tabiat Parkı'nın karla kaplı manzaraları, her karenin içine doğanın o eşsiz güzelliğini hapsediyor. Parkın kış güzelliği, doğa ve fotoğraf meraklıları için unutulmaz anılar yaratmaya devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.