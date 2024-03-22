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2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!

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2023’te kaç emlak satışı yapıldı? 2023 Miras yoluyla geçen gayrimenkuller vergiden muaf mı? 2023 vergileri, vergi istisnaları ve hesaplama yöntemleri neler? Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, elde edilen kazançların vergilendirilmesi, istisnalar ve hesaplama yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı, haberimizde…

2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun! mask
2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!
2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!
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2023’te kaç emlak satışı yapıldı?

2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!

2023 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 949 bin 437 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, elde edilen kazançların vergilendirilmesi, istisnalar ve hesaplama yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlar için vergi istisnası limiti 55 bin TL olarak belirlendi.

Gayrimenkul Satışlarında 2023 yılında büyük artış ve vergilendirme detayları

2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!

Türkiye'de 2023 yılında gayrimenkul satışları, 2 milyon 949 bin 437 adet ile rekor bir sayıya ulaştı. Özelmacıklı, satışlardan elde edilen kazançların vergilendirilmesine dair kritik bilgiler verdi, özellikle 5 yıl içinde elden çıkarılan gayrimenkuller için gelir vergisi uygulamasının detaylarını açıkladı.

Gayrimenkul satış kazançlarının vergilendirilmesi

2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!

Özelmacıklı'ya göre, gayrimenkul alım satım işlemleri ticari kazanç kapsamında değilse, elde edilen kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendiriliyor. 2023 için 55 bin TL'lik istisna sınırı belirlenmiş durumda. Bu miktarı aşan kazançlar için gelir vergisi beyannamesi verilmesi ve hesaplanan verginin taksitler halinde ödenmesi gerekiyor.

Vergi hesaplama yöntemi nasıl?

2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!

Değer artış kazancının hesaplanması için, satış bedelinden maliyet ve satış giderleri düşülüyor. İktisap bedelinin hesaplanmasında, TÜİK tarafından belirlenen Yİ-ÜFE artış oranı dikkate alınıyor, bu oranın %10 veya üzeri olması gerekiyor.

Miras yoluyla geçen gayrimenkuller vergiden muaf

2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!

Özelmacıklı, miras veya intikal yoluyla elde edilen ve belirli şartları taşıyan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançların vergilendirilmediğini belirtiyor. Bu durum, gayrimenkul sahipleri için önemli bir vergi avantajı sunuyor.

Toplu konut ve kooperatifler için özel durumlar

2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!

Toplu Konut İdaresi veya kooperatifler aracılığıyla elde edilen gayrimenkuller için de özel durumlar söz konusu. Tahsis belgesi veya faturalar gibi belgeler, fiili kullanım tarihinin başlangıcı olarak kabul ediliyor, bu da vergilendirme açısından önemli bir fark yaratıyor.

2023 gayrimenkul satışları ve vergilendirme özeti

2023'te gayrimenkul sattıysanız mutlaka okuyun!

2023 yılında Türkiye'de gayrimenkul satışlarında yaşanan artış ve bu satışlardan elde edilen kazançların vergilendirilmesi konusunda önemli bilgiler sunuldu. Gayrimenkul sahipleri için vergi istisnaları, hesaplama yöntemleri ve özel durumlar hakkında bilinmesi gerekenler, bu alandaki yatırımların daha bilinçli yapılmasına olanak tanıyor.

# gelir, Türkiye

22 Mar 2024 - 12:00 - Güncel

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