Başkan n’aptın!

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe'nin, sanayi alanına usulsüz villa yapımına izin verdiği iddia edildi. MHP adayı Kadir Altundağ, araziye fabrika yerine villa inşa edildiğini ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Skandal iddia: Dörtdivan'da usulsüz villa yapımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dörtdivan Belediye Başkan Adayı Kadir Altundağ, mevcut Belediye Başkanı Hamza Efe üzerinde ciddi suçlamalarda bulundu. Altundağ'a göre, Efe, sanayi alanına villa yapımına usulsüz şekilde izin verdi.

Fabrika yapılması için satılan arazilere villa yapıldı

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyle, Hamza ve Abdullah Başaran kardeşlere fabrika yapmaları amacıyla satılan arazide, 15 yıl sonra fabrika yerine iki adet villa inşa edildiği ortaya çıktı. Altundağ, bu durumun Hamza Efe'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini iddia etti.

Belediye Meclisinin karşı çıkışlarına rağmen villalar yükseldi

Dörtdivan Belediye Meclisi'nin, arazinin sanayi alanı olarak kullanılması yönünde karar almasına rağmen, Başaran kardeşlerin fabrika yerine villa yapma istekleri meclis tarafından reddedildi. Ancak bu durum, villaların inşasını engelleyemedi.

TOKİ ve camii vaadiyle gelen red

Başaran Kardeşlerin, TOKİ konusunda gündeme getirdikleri camii yapma teklifi de Belediye Meclisi tarafından reddedildi. Meclis, kardeşlere fabrika kurmaları yönünde net bir tavır sergiledi.

İdari bina bahanesiyle inşa edilen villalar

Hamza Efe'nin başkanlığı döneminde, Başaran kardeşler idari bina yapmak için ruhsat talebinde bulundu. Ancak bu talep, iki adet villanın inşası için bir kılıf olarak kullanıldı. Altundağ, ikinci villaya ruhsat verilmesi konusunda Efe'ye sert eleştiriler yöneltti.

Yalan ve iftira döneminin sonu

Kadir Altundağ, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, yalan ve iftira döneminin sona erdiğini, hukukun üstünlüğünün her durumda sağlanması gerektiğini vurguladı. Altundağ, Dörtdivan halkını, yaşananlar karşısında duyarlı olmaya çağırdı.