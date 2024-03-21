Başkan n’aptın!

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe'nin, sanayi alanına usulsüz villa yapımına izin verdiği iddia edildi. MHP adayı Kadir Altundağ, araziye fabrika yerine villa inşa edildiğini ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Skandal iddia: Dörtdivan'da usulsüz villa yapımı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dörtdivan Belediye Başkan Adayı Kadir Altundağ, mevcut Belediye Başkanı Hamza Efe üzerinde ciddi suçlamalarda bulundu. Altundağ'a göre, Efe, sanayi alanına villa yapımına usulsüz şekilde izin verdi.
Fabrika yapılması için satılan arazilere villa yapıldı
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyle, Hamza ve Abdullah Başaran kardeşlere fabrika yapmaları amacıyla satılan arazide, 15 yıl sonra fabrika yerine iki adet villa inşa edildiği ortaya çıktı. Altundağ, bu durumun Hamza Efe'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini iddia etti.
Belediye Meclisinin karşı çıkışlarına rağmen villalar yükseldi
Dörtdivan Belediye Meclisi'nin, arazinin sanayi alanı olarak kullanılması yönünde karar almasına rağmen, Başaran kardeşlerin fabrika yerine villa yapma istekleri meclis tarafından reddedildi. Ancak bu durum, villaların inşasını engelleyemedi.
TOKİ ve camii vaadiyle gelen red
Başaran Kardeşlerin, TOKİ konusunda gündeme getirdikleri camii yapma teklifi de Belediye Meclisi tarafından reddedildi. Meclis, kardeşlere fabrika kurmaları yönünde net bir tavır sergiledi.
İdari bina bahanesiyle inşa edilen villalar
Hamza Efe'nin başkanlığı döneminde, Başaran kardeşler idari bina yapmak için ruhsat talebinde bulundu. Ancak bu talep, iki adet villanın inşası için bir kılıf olarak kullanıldı. Altundağ, ikinci villaya ruhsat verilmesi konusunda Efe'ye sert eleştiriler yöneltti.
Yalan ve iftira döneminin sonu
Kadir Altundağ, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, yalan ve iftira döneminin sona erdiğini, hukukun üstünlüğünün her durumda sağlanması gerektiğini vurguladı. Altundağ, Dörtdivan halkını, yaşananlar karşısında duyarlı olmaya çağırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.