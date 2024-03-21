Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy A Milli Takım’dan Ümit Milli Takım kadrosuna alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genç yetenekler Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini duyurdu. Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Semih Kılıçsoy ve Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ahmetcan Kaplan, Türk futbolunun geleceği olarak gösteriliyor. Her iki oyuncu da, A Milli Takım kadrosunda yer almanın ardından, Ümit Milli Takım'ın önemli mücadelelerinde yer alma fırsatı bulacak.

İstanbul ve İtalya'da kritik maçlar

Türk Ümit Milli Takımı, 22 Mart'ta İstanbul'da Gürcistan ile özel bir maç yapacak. Bu maç, genç oyuncular için önemli bir deneyim fırsatı sunacak. Ardından, 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında İtalya'ya konuk olacak. Bu zorlu deplasman, genç yeteneklerin uluslararası sahnede kendilerini kanıtlama şansı verecek.

A Milli Takım'dan Ümit Milli'ye geçiş

A Milli Takım'da da yer alan Kılıçsoy ve Kaplan, Macaristan ile yapılacak özel maç öncesinde Budapeşte'ye gitmeden önce, Ümit Milli Takım'ın İstanbul'daki hazırlık kampına katılacak. Bu durum, oyuncuların hem A Milli hem de Ümit Milli Takım arasında köprü kurduğunu gösteriyor. TFF'nin bu stratejik hamlesi, genç yeteneklerin uluslararası tecrübe kazanmalarını hedefliyor.

Genç Yıldızlar Avrupa'da parlamaya hazır

18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve 21 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilmiş olmanın heyecanını yaşıyor. Her iki oyuncu da, Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri olarak dikkat çekiyor. Avrupa futbolunun zorlu sahnesinde kendilerini kanıtlama fırsatı bulacak olan bu genç yetenekler, Türkiye'nin futbol geleceğine ışık tutuyor.