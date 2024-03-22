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Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı

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Boluspor, Trendyol 1. Lig 28. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Kırmızı-beyazlılar, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, 2 Nisan'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda zorlu rakibiyle karşılaşacak.

Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı mask
Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı
Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı
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Boluspor'un Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında evinde ağırlayacağı rakibi Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına start verildiği duyuruldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu Atatürk Stadyumu'nda 2 Nisan Salı günü saat 17:00'de başlayacak karşılaşma için antrenmanlara başladı.

Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Milli Ara Boluspor'a çalışma fırsatı sundu

Boluspor, milli maçlar sebebiyle verilen arayı en verimli şekilde kullanma peşinde. Karaçayır Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlar, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın denetiminde yoğun bir tempoda başladı. İlk olarak ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra istasyon çalışmalarıyla devam etti. Günün antrenmanı taktik ve dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Takıma milli molası

Antrenmana, milli takımlarında görev alan oyuncular katılmadı. Ancak bu durum, takımın hazırlık sürecine olan odaklanmasını engellemedi. Boluspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek, Gençlerbirliği maçına tam kadro hazır olmayı hedefliyor.

Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Yoğun program ve teknik hazırlık

Kırmızı-beyazlıların antrenman programı, takımın fiziksel kondisyonunu ve taktik becerilerini maksimize etmeye yönelik kurgulandı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, oyuncuların performansından memnun kaldığını ve takımın her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirtti.

Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Boluspor, Gençlerbirliği karşısında sahadan zaferle ayrılmak için kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiyor. Tüm gözler, 2 Nisan Salı günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu heyecan verici karşılaşmaya çevrildi.

Boluspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı

# Yalçın Koşukavak, Gençlerbirliği

22 Mar 2024 - 09:23 Bolu- Spor

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