Hoş geldin bahar!..

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta bahar coşkusu yaşandı. 2024 Nevruz Bayramı kutlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Bolu Valisi Erkan Kılıç başta olmak üzere protokol üyelerinin katılımıyla Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi…
Nevruz coşkusu
Baharın gelişini kutlamak için düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta coşkuyla karşılandı. Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.
Ateş üzerinden atlandı
Protokol üyeleri, geleneksel demir dövme ritüelini gerçekleştirirken, katılımcılar Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılan etkinlikte ise uluslararası öğrencilerin bayraklarıyla düzenledikleri yürüyüş ve halk oyunları gösterisi renkli anlara sahne oldu.
Demir dövüldü, yumurta tokuşturuldu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ise Vali Erkan Kılıç, Milletvekili İsmail Akgül ve Rektör Mustafa Alişarlı'nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerle birlikte nevruz ateşinin üzerinden atlayıp örs üzerinde demir dövüldü. Yumurta tokuşturma oyunlarıyla renklenen etkinlik, müzik eşliğinde coşkulu bir şekilde son buldu.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
hamdi - bol bol şov yapın
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.