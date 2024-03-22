Hoş geldin bahar!..

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta bahar coşkusu yaşandı. 2024 Nevruz Bayramı kutlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Bolu Valisi Erkan Kılıç başta olmak üzere protokol üyelerinin katılımıyla Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi…

Nevruz coşkusu

Baharın gelişini kutlamak için düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta coşkuyla karşılandı. Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

Ateş üzerinden atlandı

Protokol üyeleri, geleneksel demir dövme ritüelini gerçekleştirirken, katılımcılar Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılan etkinlikte ise uluslararası öğrencilerin bayraklarıyla düzenledikleri yürüyüş ve halk oyunları gösterisi renkli anlara sahne oldu.

Demir dövüldü, yumurta tokuşturuldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ise Vali Erkan Kılıç, Milletvekili İsmail Akgül ve Rektör Mustafa Alişarlı'nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerle birlikte nevruz ateşinin üzerinden atlayıp örs üzerinde demir dövüldü. Yumurta tokuşturma oyunlarıyla renklenen etkinlik, müzik eşliğinde coşkulu bir şekilde son buldu.