Emine Erdoğan ve Ayşe Elif Kılıç gönül elçileri projesi ışığında bir araya geldiler

Bolu Valisi'nin eşi, Ayşe Elif Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin First Lady'si Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen özel bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu buluşma, Gönül Elçileri Projesi'nin bir parçası olarak, koruyucu aileler ve Türkiye'nin dört bir yanından vali eşlerini bir araya getirdi. Emine Erdoğan, bu özel gecede, dünya genelindeki tüm çocukların güven, huzur ve sevgi dolu bir dünyada büyümeyi hak ettiklerini vurguladı.

Koruyucu Aileler ve Vali Eşleriyle İftar

Emine Erdoğan, iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, Gazze'deki çocuklar başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki tüm çocuklar için adil bir dünya dileğinde bulundu. "Sevgi ve güven ortamında yaşanmış bir çocukluk, toplumun temel taşıdır" diyerek, koruyucu ailelerin önemine dikkat çekti. Bu buluşma, aynı zamanda, koruyucu ailelerin sayısının 8,307'ye ulaştığını ve bu sayede binlerce çocuğun sevgi dolu yuvalara kavuştuğunu gösteriyor.

Emine Erdoğan'dan Duygusal Mesajlar

First Lady, ramazan ayının birlikteliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, gönüller yapmanın insanlık görevi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin hayırseverlik geleneğinin sınırları aştığını ve devletin koruyucu elinin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu ifade etti.

Koruyucu Aile Sayısında Rekor Artış

Gönül Elçileri Projesi'nin başlatıldığı 2012 yılından bu yana, koruyucu aile olmak için gönüllü olanların sayısında büyük bir artış yaşandı. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında, koruyucu aile başvurularında rekor bir sayıya ulaşıldı. Emine Erdoğan, bu artışın, toplumun dayanışma ruhunu ve gönüllülük kültürünü yansıttığını belirtti.

Gönül Elçileri Projesi'nin Önemi

Emine Erdoğan, vali eşlerine ve koruyucu ailelere büyük sorumluluklar düştüğünü, çocukların kalbinden başlayarak gönül köprüleri kurulması gerektiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu süreçte maddi ve manevi destek sağladığını, koruyucu ailelere eğitim ve rehberlik hizmetleri sunulduğunu belirtti.