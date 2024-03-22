22 Mar 2024 - 11:30- Güncel G:

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

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2024 Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı 2024 için merak edilen tatil süresi ve başlangıç tarihi netlik kazandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 Ramazan Bayramı hakkında konuştu, haberimizde…

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? mask
2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?
2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?
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Tarihler ve Tatil Süresi

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Bayram tatili ise 5 Nisan mesai bitimiyle başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuna göre, 8 Nisan Pazartesi idari izinli sayılacak ve kamu çalışanları, 6 Nisan Cumartesi'den başlayıp 14 Nisan Pazar'a kadar sürecek olan 9 günlük tatilin keyfini çıkarabilecek.

Dini Günler Takvimi2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı öncesindeki önemli dini günler de hatırlanmalıdır. Bu kapsamda, 9 Nisan Salı günü Arefe olarak belirlenmiş olup, yarım gün tatil uygulanacak. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

İslam Kültüründe Ramazan Bayramı2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayı, İslam kültüründe birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı, evlere bereket ve neşe getiren önemli bir dönemdir. Bu kutsal ay boyunca, insanlar ekmeklerini bölüşür ve birbirleriyle paylaşır. Ramazan Bayramı ise bu birlik ve bolluğun zirveye ulaştığı zamanlardan biridir.

Ramazan Bayramı 2024 tarihleri2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

9 Nisan 2024: Ramazan Bayramı Arifesi Salı

10 Nisan 2024: Ramazan Bayramı 1. Günü Çarşamba

11 Nisan 2024: Ramazan Bayramı 2. Günü Perşembe

12 Nisan 2024: Ramazan Bayramı 3. günü Cuma

9 gün tatil olacak2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

2024 Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Kamu çalışanları için bayram tatili ise 5 Nisan mesai bitimiyle başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek şekilde 9 güne uzatıldı. Bu süre, dinlenmek ve sevdikleriyle zaman geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.

22 Mar 2024 - 11:30 - Güncel

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