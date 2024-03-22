2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Tarihler ve Tatil Süresi

Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Bayram tatili ise 5 Nisan mesai bitimiyle başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuna göre, 8 Nisan Pazartesi idari izinli sayılacak ve kamu çalışanları, 6 Nisan Cumartesi'den başlayıp 14 Nisan Pazar'a kadar sürecek olan 9 günlük tatilin keyfini çıkarabilecek.

Dini Günler Takvimi

Ramazan Bayramı öncesindeki önemli dini günler de hatırlanmalıdır. Bu kapsamda, 9 Nisan Salı günü Arefe olarak belirlenmiş olup, yarım gün tatil uygulanacak. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

İslam Kültüründe Ramazan Bayramı

Ramazan ayı, İslam kültüründe birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı, evlere bereket ve neşe getiren önemli bir dönemdir. Bu kutsal ay boyunca, insanlar ekmeklerini bölüşür ve birbirleriyle paylaşır. Ramazan Bayramı ise bu birlik ve bolluğun zirveye ulaştığı zamanlardan biridir.

Ramazan Bayramı 2024 tarihleri

9 Nisan 2024: Ramazan Bayramı Arifesi Salı

10 Nisan 2024: Ramazan Bayramı 1. Günü Çarşamba

11 Nisan 2024: Ramazan Bayramı 2. Günü Perşembe

12 Nisan 2024: Ramazan Bayramı 3. günü Cuma

9 gün tatil olacak

2024 Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Kamu çalışanları için bayram tatili ise 5 Nisan mesai bitimiyle başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek şekilde 9 güne uzatıldı. Bu süre, dinlenmek ve sevdikleriyle zaman geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.