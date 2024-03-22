O desteği alanlar güvence bedeli ödemeyecek

Elektrik aboneliğinde güvence bedeli dönemi sona eriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Aile ve SosyalHizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturası desteği sağlanan vatandaşlar için önemli bir karar aldı. Bu kararla, 3 milyon 721 bin hak sahibi vatandaş, elektrik aboneliği süreçlerinde güvence bedeli ödemekten muaf tutulacak.

3.7 milyon vatandaşa büyük destek

EPDK'nın aldığı karar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin vatandaşı kapsıyor. Bu destekle, taşınma durumu olsun ya da olmasın, hak sahipleri abonelik işlemlerinde herhangi bir güvence bedeli ödemeyecek.

Güvence bedeli ve ekonomik yük

Elektrik aboneliği sürecinde alınan güvence bedelleri, hane elektrik tüketim miktarına göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu bedeller, özellikle ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlar için önemli bir mali yük oluşturuyor.

Düzenlemenin amacı

EPDK'nın bu düzenlemesi, elektrik faturası yardımı alan ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, hane üyesi olmayanlar veya farklı isimler üzerine kayıtlı elektrik aboneliklerinin ve usulsüz kullanımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Usulsüz kullanımlara karşı önlem

Bu kararla birlikte, usulsüz elektrik kullanımının önüne geçilmesi ve elektrik aboneliği süreçlerinde yaşanan mağduriyetlerin azaltılması amaçlanıyor. Güvence bedeli muafiyeti, bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Elektrik faturası yardımı alan vatandaşlara nefes aldıracak karar

EPDK'nın aldığı bu karar, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlıyor. Elektrik faturası yardımı alanlar artık, abonelik işlemleri sırasında ek bir mali yükle karşılaşmayacak. Bu düzenleme, sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olarak da önem taşıyor.