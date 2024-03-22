İlk yarım saat çok önemli…

Ramazan ayının sağlıkla imtihanı

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan ayında oruç tutmanın hem ruhsal hem de bedensel faydalarına dikkat çekiyor. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmenin önemi üzerinde durarak, iftar ve sahur vakitlerinde beslenme disiplinini korumanın altını çiziyor.

Dengeli beslenmenin anahtarı

Karabulut, Ramazan'da beslenme düzenimizi korumanın anahtar kelimesinin "denge" olduğunu vurguluyor. Uzun süreli açlığın bedensel ve duygusal tepkilere yol açabileceğini belirterek, iftarda ilk yarım saatin önemli olduğuna vurgu yapıyor. Karabulut, bu dönemde yeme irademizi kontrol altında tutmanın önemini anlatıyor.

Sahurda yapılması gerekenler

Sahur vakitlerinde, gün boyunca sürecek açlığa karşı "depoyu doldurma" endişesine kapılmamak gerektiğini ifade eden Karabulut, az ama öz beslenmenin ve bol su tüketiminin önemini vurguluyor. Sahurda aşırı yemek yerine, besin değeri yüksek ve sindirimi kolay gıdaları tercih etmek gerektiğini belirtiyor.

İftar sofrasının çekiciliğine karşı duruş

İftar sofrasının dayanılmaz çekiciliğine karşı, ilk yarım saatte özellikle irademizi korumanın önemine değinen Karabulut, lezzetli yiyeceklerden alınan hazzın miktarıyla doğru orantılı olmadığını, bu nedenle ölçülü yemenin önemini anlatıyor.

İftar menüsünde sağlıklı seçimler

Oruç açıldıktan sonra, çorba ile başlayıp ana yemeğe geçişte ara vermek, yemeği yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek tüketmek gibi adımların önemini vurgulayan Karabulut, iftar menüsünde sağlıklı seçimler yapmanın ve aşırıya kaçmamak gerektiğini belirtiyor.

Ramazan'da su tüketiminin önemi

Yeterli miktarda su içmenin, Ramazan ayında sağlıklı kalmak için kritik öneme sahip olduğunu belirten Karabulut, özellikle sahurda bol su içmenin gün içindeki susuzluğu minimuma indireceğini ve iftar sonrası da su tüketiminin devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.