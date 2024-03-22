22 Mar 2024 - 18:00- Sağlık G:

Bu dönemi gözünüzde büyütmeyin

ABONE OL Google News Sayfamız

Menopoz sürecinde sağlıklı bir yaşam sürdürmek için Op. Dr. Oğuz Özdemir'den kritik öneriler. E vitamini ve düzenli egzersizin menopoz döneminde gerekliliği, beslenme düzeni, ve tarama testlerinin önemi haberimizde…

Bu dönemi gözünüzde büyütmeyin mask
Bu dönemi gözünüzde büyütmeyin
Bu dönemi gözünüzde büyütmeyin
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Menopozun tanımı ve belirtileri

Bu dönemi gözünüzde büyütmeyin

Op. Dr. Oğuz Özdemir, menopozun kadın hayatındaki önemli bir dönemeç olduğunu belirtiyor. Menstruasyonun durmasıyla başlayan bu süreçte, üreme yeteneğinin kaybolması ve hormon döngüsündeki değişikliklerle birlikte çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler ortaya çıkabilir.

Menopozda beslenme ve egzersiz önerileriBu dönemi gözünüzde büyütmeyin

Menopoz döneminde metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte kilo alımı riski artar. Op. Dr. Özdemir, düzenli egzersizin ve hareketli bir yaşam tarzının önemine vurgu yaparak, günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, E vitamini takviyesinin sıcak basmalarını önlemede faydalı olabileceğini belirtiyor.

Sıcak basması ve diğer menopoz belirtileriBu dönemi gözünüzde büyütmeyin

Menopozla birlikte sıkça rastlanan sıcak basması, aşırı terleme, depresif ruh hali gibi belirtiler yaşanabilir. Op. Dr. Özdemir, bu belirtilerin yönetimi için dengeli beslenmenin ve belirli yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguluyor.

Menopoz nedenleri ve tanı süreciBu dönemi gözünüzde büyütmeyin

Menopozun nedenleri arasında yumurtalıklardaki folikül miktarının azalması ve östrojen üretiminin düşmesi yer alır. Op. Dr. Özdemir, menopoz tanısının hormon seviyelerinin ölçülmesiyle konulabileceğini açıklıyor.

Erken menopoz ve risk faktörleriBu dönemi gözünüzde büyütmeyin

Op. Dr. Özdemir, 45 yaşından önce başlayan menopoza "erken menopoz" denildiğini belirtiyor. Sigara kullanımı, ağır metabolik hastalıklar ve genetik faktörler gibi çeşitli sebepler erken menopoza yol açabilir.

Menopozda yapılması gerekenlerBu dönemi gözünüzde büyütmeyin

Menopoz döneminde meme kanseri taraması, rahim ağzı tarama testleri ve jinekolojik muayenelerin önemi büyüktür. Op. Dr. Özdemir, östrojen azalmasına bağlı vajinal atrofi için önerilen tedavilerin ve hormon replasman terapisinin önemine değinerek, bu dönemde kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

# Sağlık, Yaşam, yol

22 Mar 2024 - 18:00 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL