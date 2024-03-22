Bu dönemi gözünüzde büyütmeyin

Menopozun tanımı ve belirtileri

Op. Dr. Oğuz Özdemir, menopozun kadın hayatındaki önemli bir dönemeç olduğunu belirtiyor. Menstruasyonun durmasıyla başlayan bu süreçte, üreme yeteneğinin kaybolması ve hormon döngüsündeki değişikliklerle birlikte çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler ortaya çıkabilir.

Menopozda beslenme ve egzersiz önerileri

Menopoz döneminde metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte kilo alımı riski artar. Op. Dr. Özdemir, düzenli egzersizin ve hareketli bir yaşam tarzının önemine vurgu yaparak, günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, E vitamini takviyesinin sıcak basmalarını önlemede faydalı olabileceğini belirtiyor.

Sıcak basması ve diğer menopoz belirtileri

Menopozla birlikte sıkça rastlanan sıcak basması, aşırı terleme, depresif ruh hali gibi belirtiler yaşanabilir. Op. Dr. Özdemir, bu belirtilerin yönetimi için dengeli beslenmenin ve belirli yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguluyor.

Menopoz nedenleri ve tanı süreci

Menopozun nedenleri arasında yumurtalıklardaki folikül miktarının azalması ve östrojen üretiminin düşmesi yer alır. Op. Dr. Özdemir, menopoz tanısının hormon seviyelerinin ölçülmesiyle konulabileceğini açıklıyor.

Erken menopoz ve risk faktörleri

Op. Dr. Özdemir, 45 yaşından önce başlayan menopoza "erken menopoz" denildiğini belirtiyor. Sigara kullanımı, ağır metabolik hastalıklar ve genetik faktörler gibi çeşitli sebepler erken menopoza yol açabilir.

Menopozda yapılması gerekenler

Menopoz döneminde meme kanseri taraması, rahim ağzı tarama testleri ve jinekolojik muayenelerin önemi büyüktür. Op. Dr. Özdemir, östrojen azalmasına bağlı vajinal atrofi için önerilen tedavilerin ve hormon replasman terapisinin önemine değinerek, bu dönemde kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.