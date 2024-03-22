Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Halk Bankası ile özel maaş promosyonu anlaşması yaptı

Ortalama aylık maaşların 38 bin lira olduğu BAİBÜ’de üç yıllığına 38 bin lira promosyon verilmesi akıllarda soru işareti yarattı. Akademisyen maaşlarının 80 bin lirayı bulduğu kurumda promosyonların düşüklüğü personel arasında tedirginliğe neden oldu.

38 bin lira yeterli mi?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, akademik ve idari personelini maddi olarak desteklemek amacıyla Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile önemli bir maaş ödeme ve promosyon protokolüne imza attı. Bu anlaşma, üniversitenin çalışanlarına yönelik finansal bir iyileştirme sağlayarak, onların hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Halk Bankasının gönlünden kopan

Protokol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Türkiye Halk Bankası Bolu Şubesi Müdürü Suat Gülbahar tarafından imzalandı. Bu iş birliği, üniversitenin akademik ve idari kadrosuna maddi anlamda önemli bir destek sunuyor.

Personel ve İntörnlere Özel Promosyon Paketi

Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek'in açıklamalarına göre, anlaşma kapsamında üniversitenin akademik ve idari personeline üç yıl boyunca toplamda 37 bin 350 TL maaş promosyonu ödenirken, intörn doktorlara ise 25 bin 920 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, Nisan ve Ekim 2024 tarihlerinde her bir personel başına 500'er TL paraf para ödemesi gerçekleştirilecek.

Emekli Personel de Unutulmadı

Anlaşma, emekli olan personelin de haklarını koruyor. Emeklilik sonrası maaşlarını Halkbank üzerinden almaya devam eden personel, promosyon anlaşmasının sonuna kadar (26 Mart 2027) banka promosyonunu geri ödemek zorunda kalmayacak. Bu durum, emekli personelin de bu finansal iyileştirmeden faydalanmasını sağlıyor.