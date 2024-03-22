Bolu hakemlerine TFF 2.Lig, TFF 3.Lig ve BAL Ligi’nde kritik görev!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), futbolseverlerin nefeslerini tutarak bekledikleri hafta sonu maçlarının hakem atamalarını gerçekleştirdi. Bu atamalar, özellikle Bolu bölgesinden seçilen hakemlerin kritik karşılaşmalarda düdük çalacak olmasıyla dikkat çekiyor. Bu hamle, maçların adil ve profesyonel bir ortamda yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Elazığ'da gözler Topçu ve Göksu’da

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta müsabakaları, futbol tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olacak. 24 Mart Pazar günü, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Elazığspor ile Kelkit Hürriyetspor arasındaki mücadele, ligin kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu önemli maç, Zonguldak bölgesi C klasman hakemi Hakan Ergin tarafından yönetilecek. Ergin'in yardımcılıklarını ise Bolu bölgesinden Batuhan Topçu ve Selim Göksu üstlenecek, Karabük bölgesinden Sedef Altuntepe ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

İzmir'de gözler Erkan’da

TFF 2. Lig Beyaz Grubunun 32. haftasında futbol severler, 24 Mart Pazar günü Yeni Buca Stadyumu'nda bir başka heyecanlı karşılaşmaya tanık olacak. Bucaspor 1928 ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü arasındaki maç, Gaziantep bölgesi B klasman hakemi Erdem Demirtaş tarafından yönetilecek. Bu maçta, Bolu bölgesinden B Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan ve Ankara B Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı yardımcı hakem olarak görev alacak.

Bolulu hakemler İstanbul'un kalbinde

Bölgesel Amatör Lig 1. Grubun 24. haftasında, 22 Mart Cuma günü Şile Stadı'nda gerçekleştirilecek olan Şile Yıldızspor ile Bayrampaşaspor arasındaki müsabaka, Bolu bölgesi hakemi Ömer Faruk Kılıç tarafından yönetilecek. Kılıç'ın yanı sıra, Bolu bölgesinden Fatih Gümüşok ve Karabük bölgesinden Elvan Kapanşahin yardımcı hakem olarak görev yapacak, dördüncü hakem ise yine Bolu bölgesinden Samet Ünalan olacak.