Bu çocuklar yeşili seviyor, doğayı koruyor

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası etkinlikleri Bolu'da devam ediyor. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Öncelikle ilçe merkezinde vatandaşlara dağıtım yapan ekipler, yüzlerce vatandaşa fidanlarını teslim etti. Ayrıca Mudurnu Nilüfer Hatun Anaokuluna giden ormancılar, minik öğrencilere fidan dikiminin öneminden bahsederek, fidan dağıttı. İlk kez ağaç dikmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, okul ve evlerinin bahçelerine fidanlarını dikti.