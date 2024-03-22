Kontrolünü kaybetti az daha felaketi yaşıyordu

Kaza, Çaydurt mevkiinde bulunan Bürnük köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bolu’ya 34 BRA 11 plakalı ciple gelen 3 kişi Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitmek istedi. Navigasyondan yardım alan ziyaretçiler, navigasyonun yönlendirmesiyle Bürnük köyü yoluna girdi.
Kartalkaya yoluna uzakta kalan Bürnük köyü yolunda seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Köy yolunda kontrolden çıkan cip, ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bolulu - hayır, ağaca çarpmanın navigasyonla alakası ne? neyse...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.