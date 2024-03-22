Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

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İlçe merkezinde gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam etti. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde, bazı vatandaşlar araçlarını fırça yardımıyla temizledi.

Belediye ekipleri de ana güzergahlar ve ara sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.