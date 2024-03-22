Ziraat Bankası'ndan dev kampanya

Ziraat Bankası'ndan alışverişe özel büyük fırsat

Ziraat Bankası, müşterilerine ve potansiyel yeni müşterilere mart ayı sonuna kadar geçerli olacak büyük bir kampanya sunuyor. 7500 TL'ye varan Bankkart Lira ile alışverişlerinizde büyük indirimler elde edebilirsiniz. Bu kampanya, özellikle farklı sektörlerde yapılacak alışverişler için büyük bir fırsat sunuyor.

Kampanyanın detayları neler?

12 Şubat'tan 31 Mart'a kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında, Touristica'da yapılan 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerde 2500 TL, 50.000 TL ile 99.999 TL arasındaki alışverişlerde 5.000 TL ve 100.000 TL üzeri alışverişlerde ise tam 7.500 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Nasıl katılabilirsiniz?

Bu eşsiz fırsattan yararlanmak için Bankkart Mobil uygulamasını kullanabilir, bankkart.com.tr adresinden işlem yapabilir veya TOURISTICA yazıp 4757'ye SMS göndererek katılım sağlayabilirsiniz. Ziraat Bankası, kampanyaya katılım için birden fazla seçenek sunarak işlemleri kolaylaştırıyor.

Kazanılan Bankkart liralar ne zaman kullanılabilir?

Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liralar, 7 Nisan tarihinde kartlarınıza yüklenecek ve 7 Mayıs tarihine kadar kullanıma açık olacak. Bu süre zarfında, kazandığınız liraları dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan mart ayına özel diğer fırsatlar

Ziraat Bankası, 7500 TL'ye varan Bankkart Lira kampanyasının yanı sıra, mart ayı boyunca farklı sektörlerde yapılacak alışverişler için de çeşitli indirimler ve fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar, bankanın resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak güncelleniyor ve müşterilere duyuruluyor.

Fırsatları kaçırmayın!

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya ve fırsatlar, alışverişlerinizi daha ekonomik hale getirirken, aynı zamanda bankkart liraları ile ekstra avantajlar sağlıyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret edin ve bu fırsatlardan yararlanın.