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Dikkat! Çok kuvvetli geliyor!

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Türkiye'nin Kuzey İç Anadolu Bölgesi, Doğu Marmara, Batı Karadeniz Bölgesi’ne çok önemli uyarı! Meteoroloji genel Müdürlüğü Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve bölge şehirlerinde bulunan çitçiler için zirai don tehlikesi uyarısında bulundu!

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor! mask
Dikkat! Çok kuvvetli geliyor!
Dikkat! Çok kuvvetli geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22-25 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde beklenen zirai don olayı için çiftçiler ve vatandaşlar için uyarılarda bulundu. Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Düzce'de alınması gereken tedbirler ve riskler haberimizde…

Türkiye'nin İç ve Batı Bölgeleri risk altında

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20-25 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde zirai don olayının beklendiğini duyurdu. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, özellikle Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde hafiften kuvvetliye doğru artan don olayları bekleniyor.

Zirai donun zaman çizelgesi

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor!

Zirai don olayının başlangıcı 20 Mart 2024 Salı gecesi beklenirken, 25 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu süreçte, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, çeşitli bölgelerde farklı şiddetlerde don olayları yaşanması öngörülüyor.

Bölgelere göre zirai don beklentisi

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor!

20 Mart'ta Bolu, Çankırı ve Karabük'te hafif; 21 Mart'ta Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Karabük ve Düzce'nin iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette; 22 ve 25 Mart'ta ise Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi bekleniyor.

Riskler ve alınması gereken tedbirler

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, zirai don olayıyla ilişkili olası risklere karşı çiftçileri ve vatandaşları uyarıyor. Zirai Don Uyarı Sistemi, Zirai Don Risk Tahmin Haritaları ve Zirai Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri gibi kaynaklardan yararlanılması öneriliyor.

Çiftçilere ve vatandaşlara önemli uyarılar

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor!

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Zirai don olayının getirebileceği risklere karşı hazırlıklı olunması ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

# Türkiye, hava

22 Mar 2024 - 20:00 - Güncel

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