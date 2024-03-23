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YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…

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24 Mart Pazar günü yapılacak 2024 YDS/1 sınavı için tüm yurtta olduğu gibi Bolu Nüfus Müdürlüğü de açık olacak. Nüfus Müdürlüğü sınav adaylarının TC kimlik kartı ihtiyaçlarını karşılamak üzere sabah 07.00'den 10.00'a kadar özel mesai yapacak...

YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak… mask
YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…
YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…
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ÖSYM'nin YDS Sınavı için özel düzenleme

YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 24 Mart 2024 Pazar günü düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) için adaylara kolaylık sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda, Bolu Nüfus Müdürlüğü sınav günü erken saatlerde hizmet verecek.

Düzce Nüfus Müdürlüğü'nden sınav desteği

YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…

Sınav sabahı, TC kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen adaylar için tüm nüfus müdürlükleri 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak. Bu özel mesai, sınav stresi yaşayan adayların kimlik kartı sorunlarını çözme konusunda büyük bir rahatlama sağlayacak.

Sınav günü Nüfus Müdürlüğü hizmetinizde

YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…

YDS sınavına girecek adaylar için Bolu Nüfus Müdürlüğü'nün bu jesti, sınav öncesi yaşanabilecek olası bir kimlik kartı krizini önlemeyi amaçlıyor. Adaylar, sınav öncesi kimlik kartı ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu hizmetten faydalanabilecekler.

YDS Adaylarına özel mesai saatleri

YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…

Bolu Nüfus Müdürlüğü'nün sınav günü uygulayacağı özel mesai saatleri, sınav stresi altındaki adaylar için büyük bir kolaylık sunuyor. Bu hizmet sayesinde, adaylar sınav sabahı kimlik kartı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmayacak.

Sınav sabahı kimlik kartı için nereye gitmeli?

YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…

YDS/1 sınavına katılacak olan adaylar, TC kimlik kartı kaybı veya yenileme ihtiyaçları için 24 Mart Pazar günü sabah 07.00'den 10.00'a kadar Bolu Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Bu özel düzenleme, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunacak.

23 Mar 2024 - 10:00 Bolu- Güncel

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