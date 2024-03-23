YDS’ye özel Bolu Nüfus Müdürlüğü bu Pazar açık olacak…

ÖSYM'nin YDS Sınavı için özel düzenleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 24 Mart 2024 Pazar günü düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) için adaylara kolaylık sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda, Bolu Nüfus Müdürlüğü sınav günü erken saatlerde hizmet verecek.

Düzce Nüfus Müdürlüğü'nden sınav desteği

Sınav sabahı, TC kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen adaylar için tüm nüfus müdürlükleri 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak. Bu özel mesai, sınav stresi yaşayan adayların kimlik kartı sorunlarını çözme konusunda büyük bir rahatlama sağlayacak.

Sınav günü Nüfus Müdürlüğü hizmetinizde

YDS sınavına girecek adaylar için Bolu Nüfus Müdürlüğü'nün bu jesti, sınav öncesi yaşanabilecek olası bir kimlik kartı krizini önlemeyi amaçlıyor. Adaylar, sınav öncesi kimlik kartı ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu hizmetten faydalanabilecekler.

YDS Adaylarına özel mesai saatleri

Bolu Nüfus Müdürlüğü'nün sınav günü uygulayacağı özel mesai saatleri, sınav stresi altındaki adaylar için büyük bir kolaylık sunuyor. Bu hizmet sayesinde, adaylar sınav sabahı kimlik kartı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmayacak.

Sınav sabahı kimlik kartı için nereye gitmeli?

YDS/1 sınavına katılacak olan adaylar, TC kimlik kartı kaybı veya yenileme ihtiyaçları için 24 Mart Pazar günü sabah 07.00'den 10.00'a kadar Bolu Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Bu özel düzenleme, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunacak.