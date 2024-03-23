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2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor

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ÖSYM'nin düzenlediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 24 Mart Pazar günü 20 farklı dilde gerçekleştirilecek. 87 sınav merkezinde, 17 bin 519 görevlinin katılımıyla yapılacak sınav, dil bilgisi uzmanlarını bir araya getiriyor. Sonuçlar 25 Nisan'da açıklanacak.

2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor mask
2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor
2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor
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YDS/1 Sınavı ne zaman?

2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nı (YDS/1) 24 Mart Pazar günü düzenleyecek. Sınav, sabah 10.15'te başlayıp, öğleden sonra 13.15'te sona erecek. Adaylar, sınav binalarına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapabilecek.

Sınavın kapsamı ve görevli sayısı2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın 402 bina ve 4 bin 974 salonda yapılacağını açıkladı. Sınavda, emniyet görevlileri dahil olmak üzere toplam 17 bin 519 görevli yer alacak. Sınav, Türkiye genelinde 87 farklı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Hangi dillerde YDS/1 yapılacak?2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor

YDS/1, 20 farklı dilde uygulanacak. İngilizce dilinde 96 bin 757 adayın katılacağı sınavda, Arapça için 8 bin 282, Almanca için ise 4 bin 136 aday sınava girecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinde adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilirken, diğer dillerde çeviri uygulamaları yapılacak.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor

Sınav sonuçları, adayların merakla beklediği tarih olan 25 Nisan'da ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Kimlik ve nüfus müdürlükleri sınav günü açık

2024 YDS/1, Yabancı dil uzmanları Pazar günü sınavda buluşuyor

T.C. kimlik kartını kaybeden veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için, sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Bu sayede adaylar, sınav için gerekli kimlik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tüm adaylara başarılar dileyerek, sınavın adaylar için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti. Bu sınav, yabancı dil bilgisini ulusal düzeyde tespit etmek ve adayların dil seviyelerini belirlemek için önemli bir fırsat sunuyor.

# Türkiye

23 Mar 2024 - 09:00 - Güncel

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