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O olmazsa yaşam da dünya barışı da tehlikeye girer

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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Cem Kösemeci, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, suyun korunmasının yaşam ve barış için kritik önem taşıdığını vurguladı. Kösemeci, "Barış için Sudan Faydalanmak" temasıyla suyun önemine dikkat çekildi.

O olmazsa yaşam da dünya barışı da tehlikeye girer mask
O olmazsa yaşam da dünya barışı da tehlikeye girer
O olmazsa yaşam da dünya barışı da tehlikeye girer
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Dünya Su Günü'nde Bolu'dan mesaj var

O olmazsa yaşam da dünya barışı da tehlikeye girer

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi ve Gıda Yüksek Mühendisi Cem Kösemeci, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle önemli bir basın açıklaması yaptı. Kösemeci, suyun korunmasının sadece yaşamı değil, aynı zamanda barışı da korumak anlamına geldiğini belirtti.

"Barış için Sudan Faydalanmak" teması altında su ve yaşam

O olmazsa yaşam da dünya barışı da tehlikeye girer

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirlenen Dünya Su Günü, her yıl farklı bir tema altında su sorunlarına dikkat çekiyor. 2024 yılı için belirlenen tema "Barış için Sudan Faydalanmak" olarak açıklandı. Kösemeci, suyun öneminin altını çizerek, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin önemine vurgu yaptı.

Su kaynaklarının kritik durumu

O olmazsa yaşam da dünya barışı da tehlikeye girer

Kösemeci, yeryüzündeki suyun %96,5'inin tuzlu su olduğunu ve insanların kullanımına uygun tatlı su kaynaklarının sadece %2,5 gibi küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtti. Türkiye'deki kullanılabilir yıllık su miktarının azalış gösterdiğini ve 2040 yılında "su baskısı yaşayan ülkeler" arasında yer alabileceğimizi ifade etti.

İçilebilir su kaynaklarının korunması

Kösemeci, içilebilir su kaynaklarının kirliliğinin arttığını ve bu durumun özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı. Su kaynaklarının korunması ve adil paylaşımının, küresel barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını belirtti.

Su kaynaklarının adil dağılımı ve gelecek nesiller

O olmazsa yaşam da dünya barışı da tehlikeye girer

Su kaynaklarının dünya genelinde eşit dağılmadığına dikkat çeken Kösemeci, su sıkıntısının en fazla yaşandığı bölgelerde sorunun kaynağının kaynak yetersizliği değil, adil paylaşılmaması olduğunu ifade etti. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gereklilik olduğunu vurguladı.

Su kaynaklarının yönetimi ve korunması

Kösemeci, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin, sağlık, hijyen, tarım, ekonomi ve ekosistemler için hayati önem taşıdığını belirtti. Su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi, suyun verimli kullanımı ve su tasarrufu önlemlerinin, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras olduğunu ifade etti.

# Türkiye, VAR, Sağlık, Yaşam

23 Mar 2024 - 12:00 - Güncel

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