- Çevre

Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi

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Doğal yaşam ve üreme alanları Bolu Dörtdivan ilçemiz ile Ankara’nın Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı arasında bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kara akbabalarının popülasyonu son yıllarda artış göstererek 34’ün üzerine çıktı.

Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi mask
Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi
Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi
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1 Metre boy ve 15 kilo ağırlık

Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, ayı, kurt, geyik, kartal, yaban domuzu ve kara akbaba gibi birçok hayvan popülasyonuna ev sahipliği yapıyor. Gür ve yeşil ormanlarının yanı sıra pek çok dere ve vadiye sahip olan parkta yaşayan Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu kara akbabalar, 3 metreye varan kanat açıklığı, 1 metre yüksekliğe ve 15 kilogram ağırlığa ulaşan yapısı ile ilçenin simge hayvanlarından bir tanesi.

Doğadaki vazifeleri leşleri temizlemek

Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi

Kara akbabaların sayısında son yıllarda artış kaydedildiğini ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Kızılcahamam Şefliği personeli Halit Savaş, “Kara akbabaların popülasyonu şu an 34 üstünde. Şu anda altı tane yuvada yatanlar var. Kuluçkada yatıyorlar. Popülasyon gerçekten çok arttı. Akbabaların doğadaki vazifesi leş temizleyici” dedi.

Aynı alanda ürüyorlar sayıları 34’e çıktı

Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi

Kara akbabalarını leş ile beslediklerini söyleyen Savaş, “Sürekli doğada besliyoruz bunları. Köylerde ve arazide ölen yabani hayvanlardan getiriyoruz, akbabalara atıyoruz. Biz böyle besleme yapıyoruz. Popülasyonu çok aşırı derecede arttı. Bu hayvanların burada üremesi çok iyi. Bizi mutlu ediyor” ifadesini kullandı.

Yavrular 11 ayda yetişkin oluyorlar

Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi

Belirli periyotlarda saha taraması yaptıklarını belirten Savaş, “Yuvaları arazide kontrol ediyoruz biz bunların. Belli bölgelerde yuvaları var. Onları teleskop aracılığıyla kontrol ediyoruz. Yuvada kuluçkada kaç tanesi yatıyor, kaç tanesi arazide, onları hep komple kontrol ediyoruz” diye konuştu.

Dörtdivan ile Kızılcahamam arasında yaşayan dev kanatlılardan iyi haber geldi

Kara akbabalarda yavrunun yumurtadan çıkışı, uçması ve özgürlüğünü kazanması 11 ayı bulurken, sadece leş ile beslenen bu hayvanlar çeşitli hastalıkların yayılmasının da önüne geçiyor.

# VAR

23 Mar 2024 - 13:00 - Çevre

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