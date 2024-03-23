23 Mar 2024 - 15:00- Eğitim G:

Düzce Üniversitesi'nden ormanlar ses verdi

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Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Haftası kapsamında Türkiye ormanlarının güzelliklerini ve korunmasının önemini vurgulayan bir fotoğraf sergisi ve panel düzenledi. Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve ünlü Orman Endüstri Mühendisi ile Doğa Fotoğrafçısı Aykut İnce Orman yangınlarına dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi'nden ormanlar ses verdi mask
Düzce Üniversitesi'nden ormanlar ses verdi
Düzce Üniversitesi'nden ormanlar ses verdi
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Türkiye ormanlarına fotoğrafçı gözüyle bakış

Düzce Üniversitesi'nden ormanlar ses verdi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin ormanlarını konu alan bir fotoğraf sergisinin kapılarını açtı. Serginin açılışı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve ünlü Orman Endüstri Mühendisi ile Doğa Fotoğrafçısı Aykut İnce tarafından yapıldı. İnce, sergi boyunca eserleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Orman ve insan ilişkisine dair derinlemesine panel

Düzce Üniversitesi'nden ormanlar ses verdi

Sergi sonrası düzenlenen "İnsana, Ormana ve Fotoğrafa Dair" paneli, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Dekan Aydın'ın açılış konuşmasında, orman ve suyun yaşam için vazgeçilmez önemine vurgu yaptı. Aydın, orman ve suyun varlığının, bir ülkenin vatandaşlarına sağlayabileceği iyi yaşam kalitesinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Ormanların refah üzerindeki etkisi ve korunması

Panelde konuşan Aykut İnce, tarih boyunca orman varlığı ile halkın refah düzeyi arasındaki doğru orantıya değindi. Artan nüfus ve tarım alanlarına olan ihtiyacın ormanları tehdit ettiğini söyleyen İnce, çevrenin sürdürülebilirliği ve ormanların korunmasının önemini vurguladı.

Orman yangınları ve insan etkisi

Orman yangınlarının ormanların en büyük düşmanı olduğunu belirten İnce, yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu ifade etti. Ormanların insan hayatındaki yerine değinen İnce, odun kullanımının çeşitliliğine ve ormanların yok oluş hızına dikkat çekti.

Orman sevgisi ve korunmasının önemi

Katılımcıların sorularını yanıtlayan İnce, orman sevgisi ve korunmasının önemine dair düşüncelerini paylaştı. Ormanların sürdürülebilir kullanımının, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğin sonunda, Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Aykut İnce'ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Bu etkinlik, ormanların korunması ve sürdürülebilir çevre bilincinin artırılması adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

# Türkiye, Yaşam, Çevre

23 Mar 2024 - 15:00 - Eğitim

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