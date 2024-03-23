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Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı

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Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, Dünya Su Günü'nde yaptığı açıklamada, artan nüfus ve iklim değişikliğinin tarımsal verimlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Sürdürülebilir tarım ve modern sulama tekniklerinin önemini vurgulayan Özer, gelecekteki gıda güvenliğinin bu yolla sağlanabileceğini belirtti.

Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı mask
Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı
Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı
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Dünya Su Günü'nde Bolu'dan mesaj

Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, Dünya Su Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler'in her yıl farklı bir tema belirlediği bu özel günde, "Barış İçin Sudan Faydalanmak" temasının altını çizdi. Özer, su kaynaklarının yönetiminde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

İklim değişikliği ve tarımsal üretimdeki riskler

Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı

Selim Özer, iklim değişikliğinin tarım sektörünü doğrudan etkileyen global bir sorun olduğunu belirtti. 2050 yılına kadar tahıl fiyatlarında yüzde 29'a varan artışlar ve bunun sonucunda artabilecek açlık risklerine işaret etti. Bu durumun, dünya genelinde açlıkla mücadeleyi daha da zorlaştıracağını ifade etti.

Nüfus artışı ve tarımsal verimlilik

Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı

Dünya nüfusunun her geçen gün arttığını ve 2050 yılında 10 milyara ulaşabileceğini dile getiren Özer, bu artışın tarımsal üretimi daha da önemli hale getirdiğini söyledi. Küresel su talebinin de artacağını belirten Özer, tarımsal verimliliğin ve üretimin artırılmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Sulama ve tarımsal üretimde sürdürülebilirlik

Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı

Özer, tarımsal üretimdeki artışın sürdürülebilir yöntemlerle sağlanması gerektiğini vurguladı. Modern üretim teknolojilerine geçişin ve uygun araçların kullanımının önemini belirtti. Türkiye'nin sulanabilir tarım arazilerinin daha etkin kullanımı için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Modern sulama sistemlerine geçişin önemi

Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı

İklim değişikliğine adaptasyon ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması için modern sulama sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirten Özer, bu konuda hibe ve kredilerin artırılmasının önemine işaret etti. Ayrıca, yer altı barajları ve sulama projelerinin tamamlanmasının yanı sıra, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarımsal üretimde geleceğe yönelik adımlar

Bolu'da su yönetimi vurgusu,,, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den çağrı

Özer, iklim değişikliğiyle mücadelede çiftçilerin bilgilendirilmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve tarımsal planlamaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirtti. Bu adımların, gelecekteki gıda güvenliğini sağlamak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği garantilemek için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

# Türkiye

23 Mar 2024 - 16:00 - Güncel

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