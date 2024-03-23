Bolu Valisi Erkan Kılıç İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi'nde iftar yaptı

Vali Kılıç'tan Huzurevi Sakinlerine Ramazan ziyareti
Bolu Valisi Erkan Kılıç, "yaşlılara saygı haftası" kapsamında izzet Baysal Çakmaklar Huzurevi'nde bir iftar programına katıldı. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Kılıç, Ramazan ayının ve Yaşlılara
Saygı Haftasının önemini vurguladı.
Maneviyat dolu iftar
Vali Erkan Kılıç, iftar öncesinde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, onların Ramazan ayını kutladı. Bu özel ayın maneviyatını yaşlılarımızla birlikte yaşayarak, onlarla birlikte orucunu açtı.
Yaşlılarla pasta kesimi
İftar yemeğinin ardından Vali Kılıç, huzurevi sakinleriyle sohbet etti ve "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla onlarla birlikte pasta kesti. Bu anlamlı etkinlik, yaşlılarımıza yönelik saygının ve sevginin bir göstergesi oldu.
Şarkılarla dolu iftar sonrası
İftar programında huzurevi sakinleri tarafından şarkılar söylendi. Vali Kılıç, bu özel anlarda yaşlılarımıza hitaben yaptığı konuşmada, büyüklerimize olan saygı ve sevginin önemine değindi.
Vali Kılıç'tan yaşlılarımıza saygı mesajı
Vali Erkan Kılıç, konuşmasında büyüklerimizin toplumumuzdaki yerinin önemini vurgulayarak, onlara her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Tuttukları oruçlar için Allah'tan kabul dileğinde bulunarak, yaşlılarımıza sağlık ve uzun ömürler diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.