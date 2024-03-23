Bolu Valisi Erkan Kılıç İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi'nde iftar yaptı

Vali Kılıç'tan Huzurevi Sakinlerine Ramazan ziyareti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "yaşlılara saygı haftası" kapsamında izzet Baysal Çakmaklar Huzurevi'nde bir iftar programına katıldı. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Kılıç, Ramazan ayının ve Yaşlılara

Saygı Haftasının önemini vurguladı.

Maneviyat dolu iftar

Vali Erkan Kılıç, iftar öncesinde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, onların Ramazan ayını kutladı. Bu özel ayın maneviyatını yaşlılarımızla birlikte yaşayarak, onlarla birlikte orucunu açtı.

Yaşlılarla pasta kesimi

İftar yemeğinin ardından Vali Kılıç, huzurevi sakinleriyle sohbet etti ve "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla onlarla birlikte pasta kesti. Bu anlamlı etkinlik, yaşlılarımıza yönelik saygının ve sevginin bir göstergesi oldu.

Şarkılarla dolu iftar sonrası

İftar programında huzurevi sakinleri tarafından şarkılar söylendi. Vali Kılıç, bu özel anlarda yaşlılarımıza hitaben yaptığı konuşmada, büyüklerimize olan saygı ve sevginin önemine değindi.

Vali Kılıç'tan yaşlılarımıza saygı mesajı

Vali Erkan Kılıç, konuşmasında büyüklerimizin toplumumuzdaki yerinin önemini vurgulayarak, onlara her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Tuttukları oruçlar için Allah'tan kabul dileğinde bulunarak, yaşlılarımıza sağlık ve uzun ömürler diledi.